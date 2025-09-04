‘Cri-Cri’ recibió inesperada llamada de la mamá de Farfán tras su liberación: esto le dijo

‘Cri Cri’ reveló que Farfán no le cree pese a salir en libertad. Foto: captura Instagram/ATV

Relevan que ‘Mamá Charo’, madre de Jefferson Farfán, se comunicó con ‘Cri-Cri’, quien estuvo 11 meses en prisión preventiva por fuerte acusación en su contra.

El entorno familiar de Jefferson Farfán vuelve a generar polémica. En esta ocasión, el tema involucra a su madre, la conocida ‘Mamá Charo’, y a su sobrino Cristian Martínez Guadalupe, apodado ‘Cri Cri’, quien recuperó su libertad recientemente.

¿Qué le dijo ‘Mamá Charo’ a ‘Cri Cri’ tras salir libre?

De acuerdo con información difundida por un periodista del programa Día D de ATV, apenas salió libre, ‘Cri Cri’ recibió una llamada telefónica de su tía. La noticia sorprendió porque la madre del exfutbolista no tardó en expresarle unas palabras de respaldo.

Martínez, primo de la ‘Foquita’, había pasado casi un año en prisión preventiva tras una grave denuncia por un hecho ocurrido en la casa del propio Jefferson Farfán. Según contó el reportero Richard Apolo en un pódcast, al hablar con él, doña Charo le dijo emocionada: “Siempre creí en ti”.

Este gesto no pasó desapercibido, ya que ella es madre del dueño del inmueble donde se originó la denuncia contra Martínez. Para algunos, sus palabras fueron una clara muestra de respaldo. “Estaba muy contenta de que haya salido. Siempre confió en su inocencia”, aseguró ‘Cri Cri’ al periodista.



(Fuente: Magaly TV)

‘Cri Cri’ reveló que Farfán no le cree pese a salir en libertad

En entrevista con el dominical Día D, 'Cri Cri' relató lo que vivió durante su tiempo en la cárcel y presentó las pruebas que sirvieron para que finalmente se comprobara su inocencia.

"Me conoce, lo conozco perfectamente, he viajado a todos sus clubes y me conoce al 100. En este momento que tú no creas en mí es muy doloroso", expresó entre lágrimas, refiriéndose directamente a Jefferson Farfán.

Martínez Guadalupe también resaltó que ‘La Foquita’ no tiene idea de lo que significa estar tras las rejas, y que eso hizo más duro para él no recibir comprensión ni apoyo, incluso cuando ya había evidencias a su favor.