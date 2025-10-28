Cristian Suárez expuso cómo descubrió la infidelidad de Laura Bozzo: así fue la historia

Cristian Zuárez rompió su silencio luego de que Laura Bozzo admitiera infidelidad. (Fuente: redes sociales)

Cristian Suárez no se guardó nada y contó con detalles cómo su expareja Laura Bozzo le faltó el respeto a la relación que tuvieron.

En una entrevista exclusiva con el programa ‘América Hoy’, Cristian Suárez narró de principio a fin cómo descubrió la infidelidad de la conductora Laura Bozzo durante el tiempo que ambos mantuvieron una relación sentimental.

Cristian Suárez: así descubrió la infidelidad de Laura Bozzo

Resulta que el argentino relató que el hallazgo ocurrió cuando él cumplía arresto domiciliario. Aprovechando su ausencia, explico que en la casa de Bozzo se organizaban reuniones y fiestas.

Incluso, detalló que todas las reuniones eran coordinadas por Miguel Ferro, uno de los productores del programa ‘Monitor’. “Me mandaban a traer las latas del programa, que eran las betacam con los programas que grabábamos en Perú para Telemundo,” comentó.

PUEDES VER: Natalia Salas deja la TV tras revelar que el cáncer volvió a su vida

Un día, decidió regresar antes de lo previsto a la vivienda y fue cuando encontró una escena que lo marcó para siempre: velas en las escaleras, música romántica y, al bajar, fue atacado por el personal de seguridad. “Vi a Laura con su amante. Ella salió con él, y obviamente no fue una experiencia agradable,” afirmó.

Laura Bozzo confesó por qué le fue infiel a Cristian Suárez

Esta revelación llega pocos días después de que Laura Bozzo confesara en un reality chileno que le fue infiel a Suárez por “celos enfermizos”. Según la conductora, la situación se dio mientras ella estaba en arresto domiciliario, influenciada por rumores sobre una supuesta relación entre el argentino y una integrante del grupo Axe Bahía.

(Fuente: redes sociales)

“Él quiso ser productor musical y trajo a Axe Bahía y empezó un rumor de que estaba con una de ellas y yo, por si acaso, le saqué la mier.., llamé a mis hermanos y les dije: ‘Me traen al más guapo de todos sus amigos’ y le puse los cuernos, pero por si acaso”, fue lo que contó la famosa conductora.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!