Hermano de Alejandra Baigorria defendió a su madre tras fuertes confesiones de Thamara Medina

Sergio Baigorria expresó su apoyo total a Verónica Alcalá. Foto: Instagram

Sergio Baigorria publicó un comunicado en donde decidió respaldar a su madre y responder de manera contundente a su hermana.

La polémica familiar entre los hermanos Baigorria y su madre, Verónica Alcalá, continúa generando titulares tras las recientes declaraciones de Thamara Medina, la hija menor. En un video publicado en redes, la joven contó duros pasajes de su infancia, donde aseguró haber sufrido situaciones de violencia y abandono, señalando directamente a su madre como responsable. Estas palabras causaron gran impacto entre los seguidores de la familia y provocaron diversas reacciones.

¿Qué dijo Sergio Baigorria sobre las declaraciones de Thamara Medina?

Ante estas declaraciones, Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria y medio hermano de Thamara, decidió salir en defensa de su madre. El joven utilizó sus redes sociales para responder y dar su versión de los hechos, cuestionando además la ausencia del padre de Thamara durante su niñez. Su mensaje buscó mostrar otra parte de la historia que, según él, ha sido malinterpretada por el público.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria rompió su silencio tras fuerte confesión de su hermana contra su madre

En un extenso comunicado, Sergio Baigorria expresó su apoyo total a Verónica Alcalá, resaltando el esfuerzo y las dificultades que atravesó su madre. “Hoy hablo desde el corazón y desde mi verdad. Yo estuve ahí, y vi todo lo que mi mamá vivió. Sus exparejas la humillaron, la maltrataron y la abandonaron económicamente”, escribió. Con esas palabras, intentó dejar claro que su madre también fue víctima y que su papel como madre fue muchas veces incomprendido.

Sergio Baigorria también describió los momentos difíciles que vivieron como familia, reconociendo el sacrificio de su madre. “Ella fue víctima de un daño muy profundo, de un maltrato tan fuerte que muchas veces no sabía cómo salir de ahí. Aun así, nunca se rindió. Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía, pagó todo, mantuvo a todos y sacó adelante a su familia cuando otros simplemente desaparecieron”, expresó con emoción.

Finalmente, el hermano de Alejandra Baigorria lanzó un mensaje directo que muchos interpretaron como una respuesta a Thamara Medina. “No se puede hablar de una historia sin conocerla completa, ni ser selectivos con la verdad. Y me pregunto... ¿en dónde estaba tu papá en todo ese momento? Él también fue parte de esta historia. Mi mamá no tuvo ayuda. Lo dio todo, incluso cuando no tenía nada”, afirmó con contundencia, defendiendo una vez más a su madre de las duras acusaciones.



(Foto: Instagram)

¿Cuál fue la confesión de Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria?

En un video compartido en sus redes sociales, Thamara Medina abrió su corazón y relató los difíciles momentos que vivió durante su infancia. Según contó, su niñez estuvo marcada por la violencia y la falta de afecto, donde los gestos de cariño eran poco frecuentes y, muchas veces, venían acompañados de situaciones dolorosas. “A veces había gestos de cariño, pero casi siempre estaban envueltos en el olor del alcohol, en la violencia o en la indiferencia más cruel”, expresó.

La joven recordó que creció en un ambiente donde los gritos y los golpes eran parte del día a día, y donde muchos adultos preferían guardar silencio ante el sufrimiento. “Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos”, añadió, dejando en claro lo duro que fue su entorno familiar.

En uno de los fragmentos más conmovedores de su testimonio, Thamara Medina confesó que llegó a asociar el amor con el dolor. “Aprendí que el amor podía doler y que el silencio era una forma de protección. Me decían que exageraba, que la violencia no era tan grave. Aprendí a callar, a disimular el dolor, a sonreír, aunque por dentro todo se apagara”, contó con sinceridad.