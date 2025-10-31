Maju Mantilla rompió su silencio tras la muerte de su madre

Maju Mantilla compartió que su madre, doña Elvia García, fue diagnosticada con cáncer. Foto: Instagram

La exreina de belleza Maju Mantilla confirmó que su madre Elvia García Linares falleció tras una larga lucha contra una delicada enfermedad.

La conductora Maju Mantilla se pronunció públicamente tras el fallecimiento de su madre, doña Elvia García Linares, ocurrido el pasado 27 de octubre. La ex Miss Mundo compartió un mensaje lleno de amor y gratitud, en el que confirmó que su mamá partió luego de enfrentar una larga y difícil enfermedad.

Maju Mantilla y el mensaje para su madre

Luego de algunos días de despedirse de su madre, Maju Mantilla recurrió a sus redes sociales para agradecer el cariño y apoyo que ha recibido de sus seguidores, amigos y colegas. A través de su cuenta de Instagram, expresó lo importante que fue para ella el acompañamiento y las oraciones durante los últimos días de vida de doña Elvia.

PUEDES VER: Hermano de Alejandra Baigorria defiende a su madre y lanza fuerte mensaje contra Thamara Medina

“Queridos amigos, estamos muy agradecidas por sus mensajes, sus oraciones y muestras de cariño. Con profunda tristeza nuestra mamita partió este lunes cerca de las 7 pm mientras mi hermana, mi tía (hermana mayor de mi mami) y yo la acompañábamos. Ha sido muy doloroso, no hay nada que pueda explicar lo que sentimos en estos momentos”, manifestó Maju junto a varias fotografías familiares que compartió con sus seguidores.

En otra parte del mensaje, la exconductora de televisión recordó los momentos más especiales de su infancia junto a su madre, destacando la ternura y sabiduría que siempre la acompañaron.

“Decirles que tendremos los recuerdos más maravillosos de nuestra niñez junto a ella, momentos que estuvieron cargados de palabras suaves, palabras sabias, miradas dulces, oraciones poderosas, un corazón generoso y gestos tan sencillos que nos llenaban de luz, a pesar de que también mi mami en ese entonces vivió una etapa de pruebas y profundo dolor”, agregó conmovida.



(Foto: Instagram)

¿De qué murió la madre de Maju Mantilla?

En la misma publicación, Maju Mantilla compartió que su madre, doña Elvia García, fue diagnosticada con cáncer en el año 2020, iniciando así una larga y difícil batalla contra la enfermedad. La conductora recordó lo duro que fue ver el proceso y cómo, pese a los tratamientos, cada día representaba un nuevo desafío lleno de incertidumbre y esperanza. “Venía recibiendo tratamientos para detener el avance de la enfermedad. Cada día, cada mes era una prueba de esas que te parten el corazón en pedacitos y necesitas tiempo para asimilarlo”, expresó conmovida.

Maju también habló del profundo sufrimiento y la fortaleza de su madre, resaltando la fe y la valentía con las que enfrentó los momentos más difíciles. “Era como mirar al cielo y preguntarnos, ¿por qué? Buscando esas señales, esas respuestas que nunca te convencen. Ha sufrido mucho y no, para nadie es justo. Pese a todo, su valentía salió a relucir de forma ejemplar, su fe inquebrantable y esa perseverancia que muchos quisieran cultivar, sus ganas de vivir han ido por encima de todo, su fe fue la más grande y la más firme y su amor por Dios traspasó cualquier dolor”, señaló la exreina de belleza.