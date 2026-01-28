¿Dardos al pasado? Cueva menciona a exfutbolistas y enciende rumores de infidelidades

Cueva publicó potente mensaje en redes y muchos aseguran que es para Pamela López. (Foto: Cueva/ Instagram - América TV)

Christian Cueva causó revuelo en las redes sociales tras publicar un polemico mensaje. Muchos de sus seguidores interpretaron este post como una indirecta hacia su todavía esposa, Pamela López. Aunque no la menciona directamente, dejó entrever que la influencer se habría relacionado con otros exfutbolsitas.

Cueva realizó potente mensaje y mencionó a exfutbolista

"Tremendo rabo de pajas que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo', indica la primera parte de su mensaje que publicó el jugador de Juan Pablo II en su cuenta oficial de Instagram.

El exjugador de la selección peruana indicó que ya es momento de revelar lo que sabe y que "poco me interesa lo que me digan". Aunque no mencionó a quién iba dirigido, en redes sociales se especula que se refiere a Pamela López, ya que hace enfacis a vida que tuvo esa persona gracias a su trabajo.

Además, la actual pareja de Pamela Franco mencionó a varias personas conocidas en el fútbol y la farándula nacional. "Te los nombro: lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí va: Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchas más personajes", se lee en el post.

Finalmente, Christian Cueva indicó que hay más gente involucrada. "Ahora investiguen bien la historia, tengo más información. Repito, no lo digo yo, sino alguien que se cree vi.... . Yo solo digo lo que me contaron. Deja ser feliz a las personas", puntualizó.