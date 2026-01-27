¿Ya no esconden su amor? Actores de 'Al fondo hay sitio' publican tierna foto en redes sociales

Los jóvenes actores publicaron en redes una tierna foto. (Foto: AFHS/ Facebook)

En redes sociales, los actores se mostraron cariñosos y sorprendieron a sus seguidores.

'Al fondo hay sitio' es una de las series más vistas de la televisión peruana, gracias a su historia y a sus actores. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores de que Mathías Spitzer y Guadalupe Farfán tendrían una relación, noticia que ha emocionado a muchos fans.

PUEDES VER: Jefferson Farfán consiente a Xiomy Kanashiro con un costoso regalo de cumpleaños

'Al fondo hay sitio': Mathias Spitzar y Guadalupe Farfán publican tierna foto en redes

A pesar de que los actores no se han pronunciado oficialmente sobre el tema, no han dudado en compartir singulares publicaciones que han encendido las alarmas sobre una posible relación entre ambos.

"Hoy tuve una linda compañía", escribió el popular doctor 'Francisco Vivas', quien se encontraba al lado de la querida 'July'. Los jóvenes se mostraron muy felices y cercanos.

(Foto: Mathias Spitzar/ Instagram)

Al parecer, su romance en 'Al fondo hay sitio' habría traspasado la pantalla. Con las constantes muestras de cariño en redes sociales, ambos han provocado que sus seguidores especulen sobre una presunta relación.

A pesar de que ambos se despidieron de la serie peruana para continuar creciendo en otros ámbitos profesionales, los seguidores de AFHS siguen atentos para conocer qué pasará con su romance y si mantienen una relación de manera oficial.