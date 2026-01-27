Federico Salazar alarmó a sus seguidores al revelar problemas de salud: ¿qué tiene?

Federico Salazar reveló que fue hospitalizado por insuficiencia renal. (Foto: Federico Salazar/ Instagram)

El querido periodista de América Noticias reveló que fue internado y generó preocupación en sus seguidores.

El periodista Federico Salazar, una de las figuras más queridas de los noticieros de la televisión peruana, generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que estuvo hospitalizado. Su ausencia en la conducción de América Noticias, llamó la atención de los televidentes, quienes comenzaron a preguntarse por su estado de salud.

Federico Salazar: ¿Por qué estuvo hospitalizado?

Mediante su cuenta de Instagram, el querido periodista publicó una fotografía desde el hospital mientras recibía tratamiento médico. La imagen no tardó en generar reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y colegas.

Fiel a su estilo, Federico Salazar acompañó la publicación con una inusual frase: "Cuándo no… uno enredándose solito". Además, reveló que fue internado por insuficiencia renal y que permaneció ahí durante 10 días.

(FOTO: Federico Salazar / Instagram)

Tras varios días de recuperación, el periodista reapareció en las pantallas de televisión. A través de una nueva publicación en redes sociales, el conductor confirmó que su evolución ha sido favorable y que ya fue dado de alta.

El periodista de 65 años agradeció las múltiples muestras de cariño que recibió y dejó en claro que se siente mucho mejor. "Gracias a los que se preocuparon y mandaron sus saludos, ¡Listo para seguir fastidiando!", escribió.