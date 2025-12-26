Darinka Ramírez confirmó su segundo embarazo con fuerte indirecta a Farfán

Darinka Ramírez no reveló la identidad del padre de su segunda hija. Foto: Instagram

La empresaria y expareja de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez, dejó en shock a todos al confesar que será madre por segunda vez.

La influencer Darinka Ramírez, recordada por su vínculo con Jefferson Farfán, sorprendió a sus seguidores este 25 de diciembre al revelar que está embarazada por segunda vez, noticia que compartió en medio de las celebraciones navideñas.

Darinka Ramírez será madre por segunda vez

Mediante sus redes sociales, Darinka Ramírez publicó una emotiva imagen de Navidad en la que deja ver su vientre de embarazo. En el mensaje, expresó la alegría que vive en esta etapa y confirmó que el bebé que espera será una niña.

“Con mucha ilusión espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza y alegría. Mi hija mayor ya está lista para ser la mejor hermana mayor”, escribió la influencer, recibiendo cientos de mensajes de felicitación.



(Foto: Instagram)

Darinka Ramírez y su indirecta a Farfán

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de una seguidora que le consultó: “¿Quién es el afortunado?”. La respuesta de Darinka no tardó en generar comentarios y especulaciones entre los usuarios. “Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra con palabras, sino con hechos y me sorprende cada día”, respondió la modelo, sin dar mayores detalles. Si bien no reveló identidades, varios internautas interpretaron sus palabras como una posible indirecta a Jefferson Farfán, padre de su primera hija, Luana.



(Fuente: Instagram)