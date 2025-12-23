Magaly Medina reveló que se hará un retoque estético a inicios del 2026

La popular ‘Urraca’ comentó que busca renovar su imagen y sentirse mejor. Foto: Instagram

La conductora de espectáculos Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al contar que se hará una operación estética a sus 62 años.

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora de espectáculos presentó un resumen de algunas entrevistas realizadas en su podcast digital. Entre los clips, se difundió un fragmento especial en el que Magaly Medina se entrevista a sí misma y habla abiertamente sobre su decisión de someterse a una cirugía facial programada para el próximo año.

Magaly Medina se hará cirugía facial

A sus 62 años, la popular ‘Urraca’ comentó que busca renovar su imagen y sentirse mejor consigo misma. La conductora aclaró que esta decisión no está relacionada con una obsesión por verse joven, sino con aceptar el paso del tiempo y hacer un cambio pensado con calma y madurez, dejando en claro que no se trata de una decisión impulsiva.

El anuncio no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo local, donde las cirugías estéticas son comunes. No obstante, la sinceridad con la que Magaly habló del tema, incluso mencionando que la intervención sería costosa y que se realizaría fuera del país, generó diversas reacciones y la diferenció de otros personajes públicos que suelen manejar este tipo de asuntos con mayor reserva.



(Fuente: podcast Magaly Medina)

¿Cuánto pagará Magaly Medina por su operación estética?

Anteriormente, en su podcast, Magaly Medina reveló la costosa suma de dinero que va a invertir para realizarse la cirugía facial. “Consulté con un doctor en Estados Unidos y el presupuesto que me dio fue de 142 mil dólares”, reveló la periodista de espectáculos.