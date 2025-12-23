Nicola Porcella dejó en shock a todos al aparecer junto al Zein: ¿vuelve al Perú?

Nicola Porcella señaló que su regreso al Perú tenía que ser con algo grande. Foto: Instagram

El exchico reality Nicola Porcella ha logrado consolidar su carrera en México, pero su aparición junto al Zein ha generado gran expectativa.

Nicola Porcella volvió a llamar la atención al anunciar el próximo lanzamiento de un canal digital de streaming junto a Zein y Pro TV. La noticia se dio a conocer durante una edición especial de ‘Esto es guerra’, donde se presentó el primer adelanto de este nuevo proyecto, generando expectativa y comentarios entre sus seguidores.

Nicola tendrá su canal digital junto al Zein y Pro TV

El exchico reality también utilizó sus redes sociales para confirmar el anuncio y compartir el video promocional. En la publicación, Porcella dejó un mensaje motivador sobre esta nueva etapa profesional: “El regreso tenía que ser con algo propio y con los mejores. Piensa en Grande, Cree en Grande, Actúa en Grande y los resultados serán Grandes. Muy pronto el canal digital que cambiará todo”.

En el adelanto se ve a Nicola conversando con Zein, conocido como Andynsane y uno de los streamers más populares del Perú, además de la participación de Wendy Guevara. Durante el encuentro, Zein planteó la idea de forma directa: “Tengo todo listo para hacer el mejor canal de YouTube. ¿Lo hacemos juntos?”, dejando claro el entusiasmo y la buena química que existe entre ellos para sacar adelante este proyecto.

Sobre las figuras que estarán en este nuevo canal de streaming, aún no se ha anunciado quiénes formarán parte de este proyecto. Sin embargo, ya es conocido que el Zein ya inició un podcast de chismes de influencers y creadores de contenido con la conducción de Carlitos TV.



¿Nicola Porcella se quedará en Perú?

Tras anunciar este gran proyecto personal, Nicola Porcella no ha confirmado si volverá al Perú para quedarse de manera permanente o si, a la par, continuará con su carrera en México. Como se sabe, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ se ha convertido en una de las figuras más queridas en México e incluso, en la actualidad, se encuentra participando en una de las telenovelas más vistas de ese país, donde comparte roles con Fernando Colunga.