George Slebi: ¿quién es el actor que habría tenido un romance extramarital con Maju Mantilla?

Gustavo Salcedo confirmó ‘affaire’ de Maju con George Slebi. Foto: Instagram

Los nombres de George Slebi y Maju Mantilla han causado revuelo en redes sociales tras la confirmación de Gustavo Salcedo sobre un romance entre ambos.

Maju Mantilla nuevamente está en el centro de la controversia. Tras las declaraciones de su esposo Gustavo Salcedo que confirmaron una relación extramarital con su productor Christian Rodríguez, ahora se ha revelado que la exreina de belleza también habría tenido un amorío clandestino con el actor colombiano George Slebi durante las grabaciones de la telenovela ‘Te volveré a encontrar’.

¿Quién es el actor colombiano George Slebi?

George Slebi, nacido en Barranquilla el 23 de febrero de 1982, es un actor, modelo y artista versátil que ha sabido ganarse un lugar en el mundo del entretenimiento latino. Con participación en televisión, teatro y pasarelas, construyó una carrera sólida que lo ha llevado a formar parte de importantes producciones en Colombia y en otros países.

PUEDES VER: Maju Mantilla se pronunció con fuerte mensaje tras acusación de infidelidad de Gustavo Salcedo

Su debut en la pantalla se dio en el reality 'Protagonistas de novela', una experiencia que le abrió las puertas para llegar a distintas producciones. Entre sus trabajos más conocidos están 'Leandro', 'Diomedes, el cacique de la junta', 'La venganza de Analía' y 'Te volveré a encontrar', esta última emitida en 2020 por América Televisión. En dicha telenovela actuó junto a Maju Mantilla, quien se estrenaba como actriz, dando vida a una historia de amor prohibido.

En la trama, ambos interpretaban a una pareja envuelta en un romance secreto que debía mantenerse oculto, lo que añadía tensión y dramatismo. Lo llamativo es que esas escenas, que en su momento solo pertenecían a la ficción, hoy vuelven a circular en redes sociales y programas de espectáculos, alimentando las especulaciones de que pudo existir una conexión más allá de la pantalla.



(Fuente: Telenovela 'Te volveré a encontrar' de América TV)

Gustavo Salcedo confirmó ‘affaire’ de Maju con George Slebi

Magaly Medina señaló que decidió ir directamente a la fuente y conversar con Gustavo Salcedo. Según contó la periodista, él le aseguró que los rumores no eran inventos y que lo que ocurrió entre su esposa y el actor colombiano fue más allá de la pantalla.

“Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un ‘affaire’ que pasó de la pantalla a la vida real”, dijo la conductora con firmeza en plena emisión de su programa.

Después de ello, se transmitió un informe con imágenes de las intensas escenas que protagonizaron Maju y Slebi en la novela del 2020. En dichas tomas se observa cómo ambos se besan con gran pasión y romanticismo. Tras la nota, Magaly Medina volvió a tomar la palabra para recalcar que la ficción había trascendido en la vida real.