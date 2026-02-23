Valentino es denunciado tras golpear a joven que terminó hospitalizada: ¿qué sucedió?

Valentino fue denunciado por golpear a joven que terminó hospitalizada. (Foto: Valentino/ TikTok - Q’ Bochinche)

Valentino fue denunciado por agredir físicamente a una joven que se encuentra hospitalizada. Más detalles en la nota.

En el programa Q’ Bochinche, los familiares de Zamira Grados denunciaron públicamente a Valentino Palacios por presunta agresión física ocurrida la madrugada del 14 de febrero a la salida de una discoteca de Ventanilla. Según informaron, la joven permanecía internada y debía ser sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones.

Valentino es denunciado por agredir a joven

Diana Peniche, tía de la agraviada, relató que el hecho se produjo alrededor de las 3:40 a.m., cuando Zamira se retiraba de la discoteca junto a su prima. En ese momento, una mujer se le habría acercado para insultarla, lo que desencadenó una discusión.

De acuerdo con la versión de la familia, Valentino Palacios intervino en el altercado sin conocerla y la habría agredido físicamente. En un audio difundido en el programa, la propia Zamira contó que sufrió arañones en el cuello, patadas en las costillas y un fuerte golpe en el tobillo, lesión que le provocó una fractura.

A raíz de ello, permanecía hospitalizada desde hacía una semana y fue operada de emergencia, tras ello, debe iniciar un proceso de terapia para su recuperación. Carmen Amancio, cuñada de Grados, señaló que la denuncia fue presentada el domingo 15 de febrero en la comisaría de Ventanilla.

La joven afirmó además que el tiktoker tenía conocimiento de la denuncia. "Valentino sabe que existe una denuncia. Incluso, el lunes se comunicó con mi cuñada y confirmó que él la empujó porque alguien le jaló el cabello. La familia quiere que asuma su responsabilidad por lo ocurrido", sostuvo.

Asimismo, señaló que mientras Zamira continuaba internada, Palacios fue visto bailando en la playa, hecho que generó indignación entre sus allegados. Ante ello, Rick La Torre recordó que el 14 de febrero Valentino Palacios realizó una transmisión en vivo desde la comisaría de Ventanilla, en la que se presentó como víctima de una agresión.