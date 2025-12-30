Darinka Ramírez reveló si cantante es el padre de su segunda hija

Cantante de Conquistadores también se pronunció sobre rumores. Foto: captura YouTube

La expareja de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez, decidió salir al frente y aclarar los rumores sobre el padre de segunda hija.

Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al anunciar en su cuenta de Instagram que está nuevamente embarazada. Tras hacerse pública la noticia, comenzaron a circular rumores que señalaban al cantante Alberto Cotrina, integrante de Los Conquistadores de la Salsa, como el supuesto padre del bebé, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

Darinka Ramírez aclaró que cantante no es el padre de su hija

Ante estas especulaciones, la influencer decidió pronunciarse y desmentir de manera tajante cualquier vínculo con el salsero. Darinka aclaró que Alberto Cotrina no es el padre de su bebé y recalcó que ella no mantiene relaciones con hombres casados, buscando así poner fin a las versiones que circulaban.

“Él (Alberto Cotrina) tiene su esposa. Yo no me meto con hombres casados ni ando quitando marido a nadie, y si no di más información (sobre el padre de su hija) es porque quiero mi relación y embarazo tranquilos. Ni eso respetan porque critican como si maté a alguien”, declaró Darinka en conversación con el portal Instarándula.



Cantante de Conquistadores afirmó que Darinka es solo su amiga

Alberto Cotrina, cantante de Los Conquistadores de la Salsa, fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con Darinka Ramírez. “Son especulaciones, más nada. Yo estoy normal, tranquilo, tú sabes cómo son las cosas. Mi esposa lo tomó relax, además, Darinka es amiga nuestra, es amiga de nosotros”, declaró para ‘Todo se filtra’.