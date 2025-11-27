David Almandoz, Pepe de ‘Al fondo hay sitio’, reveló la razón de su salida de la serie

David Almandoz criticó el retorno de ‘Al fondo hay sitio’. Foto: Facebook

De un momento a otro, Pepe dejó de aparecer en 'Al fondo hay sitio'. Por ello, por primera vez, David Almandoz decidió explicar por qué dejó a este querido personaje.

El actor David Almandoz sorprendió a muchos al revelar por qué decidió dejar ‘Al fondo hay sitio'. Aunque volvió a la serie en 2022 para interpretar nuevamente a Pepe Gonzales, uno de los personajes más queridos, en 2025 optó por cerrar ese capítulo de su carrera y alejarse del elenco definitivamente.

¿Por qué David Almandoz dejó ‘Al fondo hay sitio’?

En una entrevista con Gabriel Ledesma Barrueto para su pódcast, David Almandoz contó abiertamente las razones de su salida. Cuando le preguntaron qué lo llevó a retirarse, él respondió sin rodeos: "Ya estamos viejos. Mira, tú ves el primer capítulo de Al fondo hay sitio y somos otros; éramos niños, éramos chiquillos”.

El actor también explicó que empezó a perder la motivación en el trabajo, lo cual fue determinante en su decisión. "Yo ya empecé a no disfrutarlo, o sea, lo hacía todo porque tenía que hacerlo. Entonces me sentía como muerto", comentó durante su conversación con el pódcast Choco Bar.

Además, Almandoz confesó que esta situación lo llevó a pensar más en su salud. Incluso recordó una frase que usaban constantemente: "Prohibido enfermarte", y luego añadió: "Uno no se puede enfermar. Entonces, ¿en qué momento vemos estos temas de salud? Si no ves esos temas médicos, eso se va agravando y te puedes morir".



David Almandoz fue directo al hablar sobre el regreso de ‘Al fondo hay sitio’ luego de su pausa. Para el actor, quien formó parte del elenco hasta 2025, la decisión de América TV no nació de una propuesta creativa renovada, sino de una necesidad comercial. Considera que el retorno fue un movimiento forzado y no un intento por ofrecer algo nuevo al público.

Cuando le consultaron si creía que la serie no debía volver, Almandoz respondió con firmeza: “Sí, para mí, sí. Pero para algunos no, porque hay gente que está pegada a la serie. Le gusta la serie y le gustan los personajes”. Explicó que el cariño del público mantiene viva la producción, aunque para él la fórmula ya muestra desgaste.

El actor también señaló que el canal apostó por continuar la ficción debido al poco éxito de otras producciones. “Me parece una fórmula desgastada que le siguen dando y milagrosamente la serie tiene rating y es la serie emblema del canal, o sea es la mejor serie”, afirmó David Almandoz, reconociendo que, pese a los constantes cambios en la historia y en el elenco, la serie sigue liderando el horario estelar.

