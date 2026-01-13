De la pantalla a la realidad: actores de ‘Al fondo hay sitio’ habrían iniciado un romance

Los actores involucrados protagonizaron una de las parejas más queridas de ‘Al fondo hay sitio’. Foto: Facebook AFHS

Los fans de 'Al fondo hay sitio' quedaron en shock al enterarse de la posible relación amorosa de los conocidos actores de la serie.

El amor parece haber llegado con fuerza en los primeros meses del 2026. Esta vez, la sorpresa la dieron los jóvenes actores de la famosa serie ‘Al fondo hay sitio’. Se trata de Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer, quienes fueron vistos muy cercanos y cariñosos durante una reunión con otros colegas del medio artístico, despertando rumores de un nuevo romance.

¿Quiénes son los actores de ‘Al fondo hay sitio’ que tendrían un romance?

Guadalupe Farfán es recordada por su participación en la popular serie desde hace cuatro años, donde interpretó a ‘July’, la sobrina de Charo, personaje de Mónica Sánchez. A finales del 2025, la actriz decidió dejar la producción para enfocarse en nuevos proyectos y seguir creciendo en su carrera profesional.

Por su parte, Mathías Spitzer destaca como un actor versátil con experiencia en cine, teatro y televisión. Aunque fue parte de ‘Al fondo hay sitio’, también ha trabajado en otras reconocidas producciones nacionales como ‘Un mundo para Julius’, además de series como ‘Luz de Luna’ y ‘Niña de Azúcar’. También desarrolla su faceta musical como vocalista principal de la banda pop peruana Foné.

La pareja incluso se dejó ver posando para una fotografía en la que aparecen tomados de la mano, lo que avivó aún más las especulaciones. Todo indicaría que el romance nació durante las grabaciones de Al fondo hay sitio, donde Farfán dio vida a la romántica ‘July’ y Spitzer interpretó al doctor Francisco Vivas.

Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer tendrían un romance

Según las imágenes compartidas por ‘Jimmy Show TV’, los jóvenes actores de ‘Al fondo hay sitio’, Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer, habrían llevado su romance de la ficción a la realidad.



(Fuente: Jimmy Show)

