Suheyn Cipriani fue vista besándose con streamer Macarius

Un cuadro en la pared fue el 'chismoso' que delató a Suheyn Cipriani y su nuevo interés amoroso.

¿Romance en puerta en Chollywood? Durante una reciente transmisión en vivo por la plataforma Kick, Suheyn Cipriani llamó la atención al protagonizar un momento romántico con el influencer Macarius. Aunque no ocurrió directamente frente a la cámara, un detalle inesperado terminó por delatarlos.

Suheyn Cipriani y Macarius fueron captados en pleno beso

Todo sucedió mientras Macarius realizaba un stream en el que compartía espacio con Suheyn Cipriani, ambos cocinando y conversando con naturalidad. En transmisiones anteriores ya se había notado la buena química entre ellos, pero pocos imaginaban que esa cercanía podría ir más allá de la amistad.

La conversación avanzaba entre risas y complicidad, algo que no pasó desapercibido para quienes seguían la transmisión. En determinado momento, ambos decidieron salir del encuadre, creyendo que estaban fuera del alcance de las cámaras.

Sin embargo, un reflejo en la pared reveló un gesto cariñoso entre la ex Miss Perú y el streamer, dejando en evidencia su cercanía pese a que intentaron mantenerla en privado.



El clip se difundió rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de comentarios. Muchos usuarios especulan que Suheyn Cipriani podría estar iniciando una relación con Macarius, ya que en apariciones anteriores también se les ha visto muy unidos y demostrando afecto ante sus seguidores.