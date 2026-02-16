Descubren quién fue el misterioso joven que sacó las cosas del carro de Laura Spoya tras choque

Ric La Torre y Samuel Suárez revelaron la identidad del enigmático joven. Foto: composición captura YouTube/Latina

Conocido canal de televisión reveló imágenes de un joven retirando cosas de la camioneta Laura Spoya. Ric La Torre y Samu contaron de quién se trata.

Nueva información ha salido a la luz tras el fuerte accidente que sufrió Laura Spoya que la obligó a ser operada de emergencia. El último domingo Reporte Semanal de Latina mostró imágenes en donde se observa a un joven recoger las pertenencias de la exreina de belleza tras el fuerte choque que protagonizó en Surco.

En el podcast ‘Q’ BOCHINCHE!’, los periodista de espectáculos Samuel Suárez y Ric La Torre dieron a conocer la verdadera identidad del misterioso joven que “ayudó” a Laura Spoya y cuál es su relación con ella.

¿Quién es el joven que “ayudó” a Laura Spoya?

Samuel Suárez contó que muchas personas en redes aseguraban que el joven del video era familiar de Laura Spoya, pero él aclaró lo que sabe. “En los comentarios mucha gente decía que era el hermano de Laura. Yo no conozco a la persona que sale en las imágenes de Latina Televisión sacando las cosas del carro de Laura, pero hay mucha gente acá que dijo: ‘Él no es el hermano de Laura, yo lo conozco y te puedo decir dónde trabaja, a qué se dedica, pero él no es el hermano de Laura. Hay mucha gente acá que trabajó con él”, explicó.

Por su lado, Ric La Torre afirmó que alguien muy conocido del espectáculo le escribió para confirmarle datos sobre el misterioso muchacho. “Un personaje muy conocido del medio me escribió y me corroboró la información, en esta fuente yo creo al 100% y me da la data que los vio en Barranco Bar hace tres semanas aproximadamente juntos, no es alguien que conoció ayer...”, comentó.

Además, Samuel señaló que el mismo día del accidente, en la mañana, una seguidora le envió un clip donde supuestamente se ve a la conductora con el mismo joven en una cevichería de La Encalada, en Surco. En las imágenes, que serían de días anteriores, se observa al chico abrazándola por detrás y acercándose a su rostro, aunque no se puede confirmar si realmente llegó a besarla.



(Foto: captura ‘Q’ BOCHINCHE!’)

Conoce la identidad del chico que “ayudó” a Laura Spoya

Finalmente, Ric La Torre y Samuel Suárez revelaron la identidad del enigmático joven: se trata de Sebastián Gálvez Seguín, quien tendría menos de 30 años. Además, comentaron que revisaron sus redes sociales y encontraron una publicación por San Valentín en la que aparece acompañado de una chica joven, detalle que también llamó la atención de los seguidores.