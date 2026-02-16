Shirley Arica sorprendió al revelar que estuvo a punto de ingresar a cuidados intensivos

Shirley Arica reveló que estuvo internada aproximadamente 11 días. (Foto: Shirley Arica/ Instagram)

Shirley Arica contó que pudo estar en UCI tras complicaciones en la operación que se realizó por la enfermedad que le detectaron.

Hace algunos días, Shirley Arica reveló que está internada en una clínica local por complicaciones en su salud. La popular 'Chica realidad' no se animó a contar qué le había pasado, pero tras ser dada de alta decidió compartir detalles de lo que vivió.

La modelo indicó que fue a realizarle una entrevista a la integrante de OUKE, y la artista le leyó las cartas e indicó que debe acudir al médico, porque está mal de salud. Ante ello, Arica decidió realizarse un chequeo, sin imaginar que se quedaría internada.

¿Qué enfermedad tuvo Shirley Arica?

Shirley Arica reveló que tenía cálculos renales y la operaron de emergencia. La influencer aseguró que el dolor era insoportable y que felizmente todo salió bien; sin embargo, tras ser dada de alta, la joven siguió con su vida.

(Foto: Shirley Arica/ YouTube)

"Yo me sentía bien, yo regreso a la clínica, por una septicemia, que si se generaliza, no la cuentas, pero felizmente no se generalizó y solo afectó la parte urinaria. (...) Pudieron controlarlo", comentó. Además, aseguró que el doctor le indicó que si no iba a chequearse, hubiera terminado en UCI.

"Tú ibas a tener una septicemia generalizada, tenías que entrar a UCI estar entubada. O sea, iba a ser peor y yo terca de que me quiero ir a mi casa. Me tuve que quedar 11 días internada", puntualizó.