¿Quién es Isabella Ladera, la modelo que tendrá un hijo con Hugo García?

El exchico reality Hugo García y su novia Isabella Ladera confirmaron que serán padres a través de sus redes sociales. Te contamos más sobre ella.

Tras varias relaciones fallidas, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Hugo García, finalmente encontró al amor de su vida: la influencer venezolana Isabella Ladera, quien se convertirá en la madre de su primer hijo. Ambos compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Aunque empezaron a frecuentarse a inicios de 2025, recién en octubre del mismo año, Hugo García e Isabella Ladera oficializaron su relación. Te contamos más sobre la modelo venezolana que se robó el corazón del chico reality.

¿Quién es Isabella Ladera, la madre del hijo Hugo García?

Nacida el 23 de agosto de 1999 en Anzoátegui, la influencer venezolana Isabella Ladera creció en un entorno privilegiado y desde niña destacó por su disciplina deportiva. Su talento en el tenis la llevó a posicionarse en el tercer lugar del ranking nacional de su país, logro que le abrió oportunidades fuera de Venezuela y marcó el inicio de su proyección internacional.

En 2018 recibió una beca para estudiar en Broward College, en Estados Unidos, donde combinó sus estudios con el deporte. Durante esa etapa empezó a construir su presencia digital, sin imaginar que años después ese hobby se convertiría en la base de su carrera como creadora de contenido y figura pública.

Fue también en ese país donde conoció a Isander Pérez, con quien tuvo a su hija Mía Antonella en 2020. La maternidad cambió su vida y también su contenido, ya que decidió compartir con sus seguidores momentos reales de esa experiencia, incluida su lucha contra la depresión postparto, lo que fortaleció su conexión con el público.



Su crecimiento en redes ha sido impresionante: pasó de publicar fotos deportivas a convertirse en una de las latinas más seguidas en plataformas digitales. Hoy suma millones de seguidores y ha colaborado con organizaciones como The Latin Recording Academy, además de aparecer en videoclips de artistas como Jay Wheeler, Christian Nodal, Danny Ocean, Myke Towers y Anuel AA.

Su ascenso ha sido tan notable que figura entre el 1 % de creadoras más influyentes del mundo en bienestar y estilo de vida según Favikon. Tras una relación mediática con el cantante Beéle, hoy vive un nuevo capítulo sentimental junto al chico reality peruano Hugo García, con quien recientemente anunció que serán padres.