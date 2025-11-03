Leslie Moscoso en ‘El valor de la verdad’: estas fueron las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso compartió dolorosos recuerdos y confesó los pasajes más tristes de su pasado. Foto: captura 'El valor de la verdad'

En su participación en ‘El valor de la verdad’, Leslie Moscoso reveló las amenazas y el calvario que vivió junto a su esposo.

La actriz, bailarina y comediante Leslie Moscoso Dávalos se animó a sentarse en el conocido sillón rojo de 'El valor de la verdad'. En esta entrevista, emitida el último domingo, la artista mostró una faceta muy distinta a la que el público suele ver. Dejó de lado su imagen de mujer fuerte y sensual para abrir su corazón y hablar, por primera vez ante cámaras, de los momentos más duros que marcaron su vida.

Las fuertes confesiones de Leslie Moscoso en ‘El valor de la verdad’

Durante la grabación, Leslie Moscoso no estuvo sola. A su lado estuvieron su consejero espiritual, Teo, además de su hija mayor, Mayle Manrique, y su madre. Ellos ocuparon el sillón blanco, desde donde escucharon atentos cada revelación y tenían la posibilidad de detener la entrevista si las preguntas resultaban demasiado difíciles para ella.

A lo largo del programa, Leslie Moscoso compartió dolorosos recuerdos y confesó los pasajes más tristes de su pasado. Recordó sus relaciones con Deyvis Orosco, Luisito Sánchez y Pedro Loli, además del calvario que vivió con su aún esposo, quien —según reveló— llegó a amenazarla de muerte. Sus palabras conmovieron al público y al propio conductor, Beto Ortiz, que escuchó atentamente su relato.

La artista también habló de su infancia, una etapa marcada por la pobreza y el esfuerzo. Contó que dormía en la misma cama junto a sus tres hermanos y que desde pequeña ayudaba a su familia vendiendo comida en la puerta de su casa. Con mucha valentía, relató que a los nueve años fue víctima de un intento de abuso, un hecho que la marcó profundamente y que mantuvo en silencio durante mucho tiempo.

El momento más conmovedor fue cuando Leslie reveló que su hija sufrió tocamientos indebidos por parte de su exesposo. Entre lágrimas, recordó que llegó a dormir en el suelo junto a la menor para protegerla y que la niña terminó contando lo ocurrido a una psicóloga. Con voz quebrada, Leslie dijo que hoy su meta es sanar, reencontrarse consigo misma y dejar atrás el miedo para seguir adelante con esperanza.



Las 18 preguntas que respondió Leslie Moscoso en ‘El valor de la verdad’

1. ¿Dormías en una camita con tus tres hermanos?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

2. ¿Te abandonó tu padre?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

3. ¿Perdonaste a tu padre?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

4. ¿Vendías chanfainita en tu barrio? (La formuló Lisandra Lizama)

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

5. ¿Intentaron abusar de ti cuando eras niña?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

6. ¿Tuviste un affaire con Deyvis Orozco?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

7. ¿Te decía Pedro Aquino que estaba separado de su familia?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

8. ¿Te golpeó Pedro Loli?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

9. ¿Te decía Pedro Loli que te iba a matar si acababas la relación?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

10. ¿Te fue infiel Luisito Sánchez?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

11. ¿Te pegó Luisito Sánchez?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

12. ¿Se ponía celoso Luisito por tus besos con Luigui Carbajal?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

13. ¿Te hacían pagar derecho de piso Mariella Zanetti y Tula Rodríguez?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

14. ¿Te hacían bulying en América?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

15. ¿Dormías en el piso con tu hija?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

16. ¿Intentaba tu esposo entrar borracho al cuarto de tu hija?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

17. ¿Te amenazó de muerte tu esposo?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad

18. ¿Sufrió tu hija de abuso sexual por parte de tu esposo?

Leslie Moscoso: sí

Respuesta: verdad