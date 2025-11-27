¿Jesús Barco reconoció infidelidad a Melissa Klug? El deportista rompió su silencio

Melissa Klug reapareció en el programa de 'La Chola Chabuca', pero esta vez junto a Jesús Barco. Foto: Instagram

Por primera vez en televisión y frente a Melissa Klug, Jesús Barco habló sobre la ruptura de su relación.

Jesús Barco dejará por un momento las canchas de fútbol para aparecer por primera vez en televisión nacional y hablar sin filtros sobre el fin de su relación con Melissa Klug. En el reciente avance de Esta Noche, se vio cómo el futbolista se encontrará cara a cara con la ‘Blanca de Chucuito’ para contar qué ocurrió realmente y qué causó la ruptura.

¿Qué dijo Jesús Barco sobre su ruptura con Melissa Klug?

Todo esto ocurre después de que Melissa Klug anunciara públicamente el final de su romance con Barco tras difundirse imágenes del futbolista disfrutando de un día de cervezas con algunos compañeros de su equipo y varias mujeres. Tras semanas de especulación, ambos por fin se verán frente a frente ante cámaras para aclarar lo sucedido.

En el adelanto del programa, que se emitirá este sábado 29 de noviembre a las 10:00 p. m., Jesús Barco se mostró arrepentido por lo ocurrido. "Tomé una mala decisión", fueron sus primeras palabras en el avance, dejando ver que hará un mea culpa por las acciones que desencadenaron el final de su relación. La gran duda es si admitirá algún tipo de infidelidad hacia Melissa.

Jesús Barco también contó que, pese a la separación, continuó viviendo en la misma casa que Melissa Klug, aunque durmiendo en el sillón: "Me duele la espalda", dijo entre risas. Melissa, por su parte, fue clara al hablar del comportamiento del futbolista: “Estuvo en un lugar donde no tenía que estar. No lo he disculpado”.



(Fuente: 'Esta Noche')

Melissa Klug y su gesto de incomodidad con Jesús Barco

Días antes de la emisión del programa, Jesús Barco y Melissa Klug fueron vistos juntos durante el cumpleaños de Samahara Lobatón, a donde asistieron juntos. Sin embargo, un gesto del futbolista llamó rápidamente la atención de todos los presentes.

Mientras disfrutaban del concierto, el jugador de 28 años intentó acercarse al rostro de la ‘Blanca de Chucuito’ para consolarla, luego de verla emocionada hasta las lágrimas. Pero la reacción inmediata de Melissa dejó claro que no se sentía cómoda, mostrando una expresión evidente de incomodidad ante el acercamiento.