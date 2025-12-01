Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, y las contundentes palabras sobre su padre Abel Lobatón

Melissa Klug respaldó las declaraciones de su hija. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, Melissa Lobatón no dudó en hablar sin filtros sobre su padre biológico Abel Lobatón.

Melissa Lobatón Klug volvió a referirse al distanciamiento que mantiene con su padre biológico, Abel Lobatón. La joven fue clara al señalar que no existe ningún vínculo entre ellos y que no lo considera parte de su vida. Para Melissa, la ausencia de una relación es total y no siente que él cumpla un rol paterno.

Melissa Lobatón arremetió contra su padre Abel Lobatón

Sus declaraciones se hicieron virales en redes sociales, donde suele responder preguntas de sus seguidores. “Yo no tengo relación ninguna con ese ser humano, entonces, en verdad, es como si fuera un equis. No lo considero mi padre”, expresó con contundencia.

En otro mensaje, que habría compartido mediante video o historia, Melissa Lobatón pidió empatía hacia quienes pasan por situaciones parecidas. “Chicas, ustedes tienen que entender algo, y es la última vez que lo voy a decir… no tengo relación con ese ser humano”, señaló. También recordó que no todas las personas crecen con un padre presente, mencionando que su realidad, al igual que la de muchas mujeres, es diferente.



Melissa Klug reaccionó a las declaraciones de su hija

Sobre las fuertes palabras que dijo su hija Melissa sobre Abel Lobatón, Melissa Klug dijo: "¿Qué puedo hacer? Lo que no nace... Lo siento. No, Abel nunca estuvo en la vida o presente de mis hijas Samahara y de Melissa. Que Samahara lo haya perdonado ya de grande son decisiones totalmente distintas. El que siempre estuvo presente fue Raúl Marquina, el papá de Gianella, mi primera hija. Él siempre ha estado presente hasta el día de hoy".

