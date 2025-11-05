¿Edison Flores y Roberto Siucho ya no son amigos? El contundente comentario del hermano de Ana

l futbolista habló sobre el fin del matrimonio entre su hermana y Edison Flores. (Fuente: redes sociales)

Roberto Siucho habló del fin de la relación de su hermana con el futbolista Edison Flores.

Roberto Siucho, hermano de Ana Siucho, confirmó en una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’ que su amistad con el futbolista Edison Flores ha llegado a su fin. A pesar de ello, le envió sus mejores deseos a su ahora excuñado.

Roberto Siucho ya no es amigo de ‘Orejitas’ Flores

El también jugador fue enfático al señalar que la separación entre su hermana y Edison Flores es un asunto privado que solo les compete a ellos, y que serán ellos quienes decidan cuándo y cómo hablar al respecto.

“Sí, lamentablemente, ellos ya lo anunciaron. ‘El Orejas’ fue mi amigo, por circunstancias se entiende su punto”, declaró Roberto Siucho sobre el tema en cuestión.

Si bien mostró respeto hacia Edison Flores, destacó que para él la familia es lo primero, y todo su apoyo está con su hermana Ana. Además, expresó su molestia por ciertos aspectos del conflicto, sin entrar en detalles.

“Yo soy más familia, voy a estar con mi familia. Hay cosas que no me parecen, pero le deseo lo mejor”, agregó el exfutbolista de Universitario en la entrevista para ‘Amor y Fuego’.

¿Edison Flores le fue infiel a Ana Siucho?

El reportero del programa, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, consultó directamente si la ruptura se debía a una posible infidelidad por parte de Edison Flores o Ana Siucho. Roberto Siucho negó esa versión de forma rotunda.

“No, no puedo hablar de eso. Creo que es un tema de pareja y los terceros sobran. Le tengo mucho aprecio a ‘El Orejas’ y le deseo lo mejor. Si ellos decidieron seguir caminos separados, merecen ser felices”, concluyó.

