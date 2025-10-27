‘El valor de la verdad’: Nadeska Widausky y sus reveladoras confesiones sobre Cueva, Chemo Ruiz y Farfán

Nadeska Widausky se llevó 25.000 soles en ‘El valor de la verdad’. Foto: captura YouTube

En 'El valor de la verdad', Nadeska Widausky respondió sin dudarlo a las preguntas que le hicieron sobre los futbolistas.

La modelo y bailarina Nadeska Widausky participó por primera vez en el programa de Beto Ortiz, donde decidió contar pasajes desconocidos de su vida. En el set de 'El valor de la verdad', la joven respondió con sinceridad a las preguntas más comprometedoras, entre ellas, una relacionada con el futbolista Christian Cueva, a quien conoció mientras él aún estaba casado con Pamela López. También habló de sus vínculos con Chemo Ruiz y Jefferson Farfán.

¿Qué dijo Nadeska Widausky sobre Cueva?

En ‘El valor de la verdad’, Nadeska no evadió la pregunta más esperada: “¿Tuviste algo con Christian Cueva mientras él estaba con Pamela López?”. Sin dudarlo, respondió que sí, y explicó que el encuentro ocurrió en un Airbnb en Miraflores, durante la etapa en la que el jugador pertenecía al club Al-Fateh SC, entre 2021 y 2023.

“Fue un choque y fuga”, comentó la modelo, aclarando que no existió una relación sentimental estable, pero sí un momento de intimidad. También contó que Cueva le hizo algunos regalos de alto valor y que, en más de una ocasión, la invitó a viajar a los Emiratos Árabes.

Sobre su relación amorosa con el exfutbolista Chemo Ruiz, reconoció que le fue infiel y que le destrozó su auto al usarlo sin su permiso. También afirmó que sí fue al bunker de Jefferson Farfán.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

Las 20 preguntas que Nadeska Widausky respondió en ‘El valor de la verdad’

Nadeska Widausky sorprendió al contar pasajes difíciles de su vida y sus vínculos con conocidos futbolistas, logrando llevarse 25 mil soles. Estas fueron las 20 preguntas que respondió.

1. ¿Tuviste un choque y fuga con Christian Cueva?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

2. ¿Le fue infiel Cueva a Pamela contigo?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

3. ¿Destrozaste el auto de Chemo Ruiz? (La formuló Elías Montalvo)

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

4. ¿Le fuiste infiel al Chemo Ruiz?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

5. ¿Fuiste al Bunker de Jefferson Farfán?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

6. ¿Conociste a tu padre a los 14 años?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

7. ¿Te lloraba tu padre solo para pedirte dinero?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

8. ¿Agrediste al padre de tu hijo?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

9. ¿Aceptaste cantar en la fiesta de Gerald Oropeza?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

10. ¿Sembraste al chino Saucedo para que lo maten?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

11. ¿Tuviste amistad con Luis Moreno alias 'Nene Malo'?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

12. ¿Estuviste 6 meses en la clandestinidad?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

13. ¿Te denunciaron por lavado de activos?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

14. ¿Has aceptado dinero a cambio de sexo?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

15. ¿Eres ninfómana?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

16. ¿Fue Edwin Sierra un buen amante?

Nadeska: no

Respuesta: verdad

17. ¿Fuiste amante del exalcalde de Pachacamac?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

18. ¿Les haces contratos a tus parejas?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

19. ¿Utilizas a los hombres?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad

20. ¿Fuiste abusada sexualmente a los 4 años?

Nadeska: sí

Respuesta: verdad