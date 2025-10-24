Mariana de la Vega se pronunció por primera vez y contó qué pasó dentro del hotel al que fue con Gustavo Salcedo

Mariana de la Vega también respondió a las afirmaciones de Janet Barboza. Foto: Instagram

Tras ser involucrada nuevamente en el conflicto entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, Mariana de la Vega decidió hablar sobre su encuentro con el empresario.

Hace unos días, la conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, expuso una conversación de un chat grupal en donde Mariana de la Vega salió en defensa de Gustavo Salcedo y acusó de infiel a Maju Mantilla. Ante ello, la modelo rompió su silencio y contó lo que pasó entre ella y el todavía esposo de la exreina de belleza.

¿Qué dijo Mariana de la Vega sobre su ampay con Gustavo Salcedo?

En declaraciones para la reportera de ‘América Hoy’, Mariana de la Vega decidió aclarar los rumores que surgieron tras ser captada junto a Gustavo Salcedo en el hotel Westin. La joven explicó que todo se trató de un encuentro deportivo y no de algo más. “Yo fui a entrenar al Westin con Gustavo, que por cierto es mi amigo y con el cual nunca ha existido siquiera una tocada de manos”, afirmó con total firmeza.

La deportista también fue enfática al negar cualquier tipo de vínculo amoroso con Gustavo Salcedo, asegurando que la situación fue completamente malinterpretada. “No hubo romance, no hubo intimidad. Solo compartimos una rutina de entrenamiento”, señaló, dejando claro que las imágenes difundidas no reflejan lo que realmente ocurrió aquella mañana.

Por otro lado, Mariana de la Vega expresó lo mucho que le afectó el revuelo mediático generado tras la difusión de las imágenes. “Con mucho respeto, te pido que no me involucres más en chismes, de los cuales yo he sido víctima. Me han causado daño a mí y a mi familia. Y te dije que entre Gustavo y yo no hubo ningún tipo de relación amorosa, solo amistad”, concluyó con evidente molestia.



(Fuente: 'América Hoy')

Mariana de la Vega le respondió a Janet Barboza

En la más reciente emisión de ‘América Hoy’, Janet Barboza aseguró tener pruebas en forma de capturas de chats donde Mariana de la Vega supuestamente defendía a Gustavo Salcedo y acusaba a Maju Mantilla de ser la infiel. Estas declaraciones generaron gran controversia, por lo que Mariana de la Vega decidió responder públicamente y dejar clara su posición frente a las palabras de la conductora.

“Y dile a la señora Janet que yo no soy parte de ningún plan y lo que haya hecho Gustavo es tema suyo. Que yo no soy parte de ningún plan para hacer quedar mal a alguien o sacar la verdad de algo”, afirmó con firmeza. Luego agregó: “Lo que sea que yo haya compartido entre mi círculo queda en mi círculo. Si quieres saber más, pregúntale a la fuente de ‘confianza’, pero a mí ya no me escribas más porque vas a perder tiempo”, sentenció.