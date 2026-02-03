Erick Elera y Nataniel Sánchez se emocionaron al reencontrarse: ¿Fernanda reaparecerá en ‘Al fondo hay sitio?

Erick Elera y Nataniel Sánchez trabajaron juntos en las primeras 8 temporadas de 'Al fondo hay sitio'. (Foto: captura América TV)

Erick Elera y Nataniel Sánchez son muy queridos por su historia de amor en 'Al fondo hay sitio' con sus personajes de Joel y Fernanda, respectivamente.

Después de más de tres años, Erick Elera y Nataniel Sánchez, recordados por sus papeles en 'Al fondo hay sitio', finalmente se reencontraron. La cita fue en la alfombra roja de la película Mi peor enemiga, donde ambos compartieron un abrazo que rápidamente llamó la atención de los asistentes y medios.

El encuentro no pasó desapercibido y despertó mucha nostalgia entre los fans que los recuerdan juntos en la televisión. Durante el evento, los actores se mostraron relajados, sonrientes y con mucha complicidad, demostrando que la confianza entre ellos sigue intacta a pesar del tiempo que pasó.

Las fotos y videos del reencuentro empezaron a circular por redes sociales, donde los seguidores celebraron la naturalidad del momento. Por unos minutos, la química que los hizo populares volvió a sentirse y recordó a todos por qué fueron una dupla tan querida.

Nataniel Sánchez no pudo ocultar su emoción al ver a Erick Elera nuevamente. “Vinooo. Me cumplió”, dijo visiblemente conmovida. La actriz confesó que el reencuentro fue tan especial que casi la hizo llorar, dejando claro lo importante que fue volver a coincidir después de tantos años.



(Foto: captura América TV)

¿Nataniel Sánchez volverá a ‘Al fondo hay sitio’?

Nataniel Sánchez es muy recordada por su papel de Fernanda en ‘Al fondo hay sitio’ en donde fue la pareja de Joel (Erick Elera). Aunque en la actualidad, la actriz ya no reside en Perú y vuelve cada cierto tiempo, los fans de la serie siempre expresan su deseo de volverla a ver en la popular producción peruana.

Si bien Nataniel Sánchez no se ha pronunciado sobre un posible regreso a ‘Al fondo hay sitio’, Erick Elera opinó que no pierde de la esperanza de volver trabajar junto a su amiga y excompañera en la serie.