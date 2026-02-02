Preocupación total: 'Melcochita' fue hospitalizado tras tenso enfrentamiento con esposa Monserrat

'Melcochita' fue internado de emergencia y su hijo pidió oraciones por la pronta recuperación del reconocido comediante.
El estado de salud del cómico 'Melcochita', ha generado gran preocupación en la farándula peruana. El artista de 90 años fue internado en una clínica local luego de presentar una descompensación, en medio del conflicto que tiene con su esposa, Monserrat Seminario. PUEDES VER: 'Esto es guerra': Mario Irivarren confesó que no está bien de salud y generó preocupación en fans Pablo Villanueva acudió al centro médico por recomendación expresa del personal de salud. "Lo mejor es internarlo, que se quede aquí, ya que su presión está elevada, se ha descompensado", indicó el doctor que viene atendiendo al reconocido cómico, quien permanece bajo observación. Ante ellos, su hijo mayor, Pablo Villanueva Junior, se pronunció desde Estados Unidos y pidió oraciones por la pronta recuperación de su padre. "Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios. Va a estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, indicó. (Foto: Pablo Villanueva/ Facebook) PUEDES VER: Samahara Lobatón contó detalles privados de su relación con Bryan Torres tras denuncia por violencia Mientras tanto, la situación familiar del cantante sigue generando controversias. Monserrat Seminario aseguró que 'Melcochita' decidió abandonar su hogar, porque terceras personas influyeran negativamente en él. Además, negó rotundamente haberlo agredido físicamente, tal como se ha comentado en los últimos días. "Él se ha ido de la casa porque varias personas le han metido ideas en la cabeza. Es falso cuando dicen que le pegaba, tienen que tener pruebas, y voy a denunciar a todas esas personas", afirmó Seminario. ¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!
Pablo Villanueva acudió al centro médico por recomendación expresa del personal de salud. "Lo mejor es internarlo, que se quede aquí, ya que su presión está elevada, se ha descompensado", indicó el doctor que viene atendiendo al reconocido cómico, quien permanece bajo observación.
Ante ellos, su hijo mayor, Pablo Villanueva Junior, se pronunció desde Estados Unidos y pidió oraciones por la pronta recuperación de su padre. "Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios. Va a estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, indicó.
(Foto: Pablo Villanueva/ Facebook)
Mientras tanto, la situación familiar del cantante sigue generando controversias. Monserrat Seminario aseguró que 'Melcochita' decidió abandonar su hogar, porque terceras personas influyeran negativamente en él. Además, negó rotundamente haberlo agredido físicamente, tal como se ha comentado en los últimos días.
"Él se ha ido de la casa porque varias personas le han metido ideas en la cabeza. Es falso cuando dicen que le pegaba, tienen que tener pruebas, y voy a denunciar a todas esas personas", afirmó Seminario.
