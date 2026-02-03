¿Atropellaron a Wendy Guevara, amiga de Nicola Porcella? Esto se conoce sobre el video viral

La mamá de Wendy Guevara aseguró que la artista está bien de salud y que todo fue un malentendido. (Foto: Wendy Guevara/ Instagram)

Las amigas de Wendy Guevara generaron gran preocupación entre los fans tras conocer una mala noticia durante una transmisión en TikTok.

Wendy Guevara está acaparando la atención de los medios de comunicación tras un video viral de sus amigas 'Las perdidas'. El lunes 2 de febrero se especuló que la ganadora de 'La casa de los famosos' había sido atropellada; esta noticia generó preocupación entre sus fans.

¿Falleció Wendy Guevara? Esto se sabe

Los rumores del accidente y muerte de Wendy Guevara comenzaron en la transmisión en vivo que estaba realizando su amiga Evelin, popularmente conocida como 'La mamita', quien interrumpió su transmisión al recibir una lamentable noticia.

"No, no m....", comentó la creadora de contenido segundos antes de terminar su transmisión. Salmita, quien también se encontraba en el lugar, se mostró apenada con la terrible noticia; por ello, optó por silenciar el 'en vivo'. Ante la reacción de las influencers, los usuarios comenzaron a especular sobre el tema.

Muchos comentarios señalaron que Wendy Guevara había fallecido. "Chicos, Wendy acaba de fallecer", "Lamentablemente encontraron a Wendy sin vida", "Falleció Wendy", "Descansa en paz, Wendy Guevara", "Soy de León y están diciendo que Wendy murió", son algunos comentarios que se leen en el TikTok.

Minutos después, Jesús Montoya aclaró que todo se trató de un malentendido y, mediante otros videos, indicó que se comunicó con la mamá de Wendy, quien le aseguró que ella estaba bien.

(Foto: Wendy Guevara/ Instagram - La casa de los famosos)

"Está con su mamá y está todo bien. "Ya le mandé mensaje a Evelin y me dijo que todo bien", indicó. Tras ello, los fans de Wendy Guevara quedaron totalmente tranquilos con la noticia.