¿Es oficial el embarazo de Isabella Ladera? La mamá de Hugo García sorprende con inesperada confesión

La mamá de Hugo García se pronunció sobre los rumores del embarazo de Isabela Ladera. (Foto: Hugo García/ Instagram)

'América Hoy' logró comunicarse con Fabiola Silva, madre de Hugo García, para conocer más detalles de los rumores del embarazo de Isabella Ladera, actual pareja de su hijo. El tema ha generado revuelo en redes sociales y despertó la curiosidad del público, por lo que la empresaria no dudó en pronunciarse.

¿Madre de Hugo García confirmó que Isabella Ladera está embarazada?

Lejos de incomodarse, Fabiola se mostró abierta y tranquila al hablar sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en abuela. Sin embargo, prefirió mantener la prudencia y dejó en claro que se trata de un asunto exclusivamente de Hugo e Isabella. De esta manera, evitó confirmar o desmentir la información.

"Si es verdad, yo estaría recontra feliz, pero ese es asunto de ellos. Yo sería feliz", expresó, dejando ver su buena disposición ante una eventual noticia. Sus palabras reflejaron una postura respetuosa y comprensiva frente a la vida personal de su hijo y su pareja.

(Foto: Isabella Ladera/ Instagram - Hugo García)

Durante la conversación, Fabiola Silva recordó que ya tiene experiencia como abuela y que la llegada de un nuevo integrante a la familia siempre es motivo de alegría. "¿Quién no va a ser feliz con un nieto o una nieta? Ya tengo dos ya", comentó con evidente entusiasmo.

Finalmente, al ser consultada sobre si tendría alguna preferencia respecto al sexo del bebé, en caso de que el embarazo se confirme, la madre de Hugo García respondió desde la fe y sin inclinaciones. "Lo que Dios mande. Si hay la bendición, que Dios mande", señaló.