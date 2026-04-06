Ester Expósito y su inesperada reacción al ser consultada por Kylian Mbappé

Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos juntos por primera vez en París. Foto: Instagram

El futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito han sido captados juntos en varias ocasiones.

Luego de que la actriz Ester Expósito fuera vista junto al futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, los rumores sobre un posible romance no han dejado de circular. Tanto medios de espectáculos como deportivos han comentado el tema, aunque ninguno de los dos ha confirmado o negado la situación.

Recientemente, la artista española fue interceptada por la prensa, y como era de esperarse, le consultaron sobre su cercanía con el jugador. Las cámaras captaron su reacción en ese momento, generando aún más curiosidad entre sus seguidores.

¿Qué dijo Ester Expósito sobre Mbappé?

En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se puede ver a Ester caminando mientras varios reporteros le hacen preguntas, tanto sobre si le gusta el fútbol como sobre Mbappé. Frente a esto, la actriz optó por no responder y continuar su camino.

A pesar de su silencio, hubo un detalle que no pasó desapercibido. Al escuchar el nombre del futbolista, Ester reaccionó con una sonrisa un poco nerviosa, lo que despertó comentarios entre los presentes, quienes incluso señalaron que lucía bastante feliz.



(Foto: captura TikTok Europa Press)

¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son pareja?

A inicios de marzo, la revista Hola difundió las primeras fotos de la actriz junto al futbolista durante un viaje a París. Desde ese momento, ambos han sido vistos en varias ocasiones, ya sea cuando el delantero francés pasa a recogerla en su auto o cuando salen juntos a distintos lugares.

Pese a estas apariciones, ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre su vínculo. Hasta ahora no han confirmado si mantienen una relación sentimental, lo que ha hecho que los rumores sigan creciendo.