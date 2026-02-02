En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

'Esto es guerra': Mario Irivarren confesó que no está bien de salud y generó preocupación en fans

Lunes, 2 de febrero de 2026 12:15

Mario Irivarren reveló complicado estado de salud y generó preocupación en seguidores. (Foto: La Manada/ Esto es guerra)

Tras no ser presentado en 'Esto es guerra', Mario Irivarren reveló que tiene una grave lesión y generó preocupación en sus fans.

Mario Irivarren reveló por qué no está participando en 'Esto es guerra' este 2026. En una reciente entrevista, el exchico reality reveló que atraviesa una complicada lesión que le impide rendir al nivel físico que exige el reality de competencia.

PUEDES VER: Exintegrante de Al fondo hay sitio sorprende al anunciar romance con actor de la serie

Mario Irivarren reveló complicado estado de salud

El influencer confesó que su alejamiento no fue una decisión voluntaria ni estratégica, sino una consecuencia directa de un problema de salud. "En realidad me he tenido que alejar por lesión, tengo una lesión en el femoral que no se me cura", comentó.

Irivarren explicó que esta dolencia fue la causa por la que tuvo que abandonar el programa en los últimos meses del año pasado. La lesión se agravó al punto de impedirle continuar en competencia, obligándolo a priorizar su recuperación.

(Foto: EEG)

PUEDES VER: Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco y video es viral en redes

Asimismo, el integramte de 'La Manada' detalló que el problema persiste hasta hoy y sigue limitando su desempeño en el reality. "Hasta ahora sigo con la lesión. Entonces, actualmente no podría competir, no podría estar en el programa", puntualizó.

Sin embargo, Mario Irivarren no descartó un eventual regreso a la televisión. "Más adelante no lo sé", señaló, dejando abierta la posibilidad de volver a los realities de competencia una vez que logre recuperarse por completo.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios