'Esto es guerra': Mario Irivarren confesó que no está bien de salud y generó preocupación en fans

Tras no ser presentado en 'Esto es guerra', Mario Irivarren reveló que tiene una grave lesión y generó preocupación en sus fans.
Mario Irivarren reveló por qué no está participando en 'Esto es guerra' este 2026. En una reciente entrevista, el exchico reality reveló que atraviesa una complicada lesión que le impide rendir al nivel físico que exige el reality de competencia. PUEDES VER: Exintegrante de Al fondo hay sitio sorprende al anunciar romance con actor de la serie El influencer confesó que su alejamiento no fue una decisión voluntaria ni estratégica, sino una consecuencia directa de un problema de salud. "En realidad me he tenido que alejar por lesión, tengo una lesión en el femoral que no se me cura", comentó. Irivarren explicó que esta dolencia fue la causa por la que tuvo que abandonar el programa en los últimos meses del año pasado. La lesión se agravó al punto de impedirle continuar en competencia, obligándolo a priorizar su recuperación. (Foto: EEG) PUEDES VER: Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco y video es viral en redes Asimismo, el integramte de 'La Manada' detalló que el problema persiste hasta hoy y sigue limitando su desempeño en el reality. "Hasta ahora sigo con la lesión. Entonces, actualmente no podría competir, no podría estar en el programa", puntualizó. Sin embargo, Mario Irivarren no descartó un eventual regreso a la televisión. "Más adelante no lo sé", señaló, dejando abierta la posibilidad de volver a los realities de competencia una vez que logre recuperarse por completo. ¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!
Mario Irivarren reveló complicado estado de salud
