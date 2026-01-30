Exintegrante de Al fondo hay sitio sorprende al anunciar romance con actor de la serie

Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer confirman relación. (Foto: AFHS)

Con un tierno video en la plataforma de TikTok, los conocidos actores confirmaron su romance.

Las reiteradas apariciones juntos y las interacciones cómplices en redes sociales ya habían despertado sospechas entre los seguidores. Desde hace semanas, los actores eran vinculados sentimentalmente, y cada nuevo contenido que compartían solo avivaba las especulaciones sobre un posible romance.

Exintegrante de 'Al fondo hay sitio' confirmó relación con conocido actor

Guadalupe Farfán captó la atención de los medios de comunicación tras publicar un video junto a Mathias Spitzer, con quien trabajó en la serie 'Al fondo hay sitio'. Como era de esperarse, el clip no pasó desapercibido y volvió a encender los rumores sobre una relación amorosa entre ambos artistas.

Tras despedirse de la producción televisiva, Farfán ha reforzado su presencia en plataformas como TikTok e Instagram. Fue precisamente en TikTok donde difundió el video junto a Spitzer. "Jaja, los rumores son ciertos, Mathias Spitzer", junto a un emoji de corazón, escribió la actriz. De esta manera confirmó su relación.

Mathias Spitzer formó parte de 'Al fondo hay sitio' dando vida al doctor Vivas, personaje que mantuvo un vínculo románto con July Flores, rol interpretado por Guadalupe Farfán. Aunque la historia entre ambos no prosperó dentro de la ficción, su romance fuera de la televisión continuo.

En la sección de comentarios, el creador de contenido Mikele, amigo cercano de la actriz, dejó un mensaje irónico: "Me haré el sorprendido". Farfán no tardó en responderle entre risas: "Jajajajaja hace meses". Minutos después, él volvió a escribir: "Un aplauso para esta pareja que está enamorada", comentario que terminó confirmar la relación entre los actores.