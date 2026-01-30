En Vivo

Media noche - 2:00am
'Planeta Weekend' con DJ Gian
escuchar en vivo

Search

Exintegrante de Al fondo hay sitio sorprende al anunciar romance con actor de la serie

Viernes, 30 de enero de 2026 17:44

Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer confirman relación. (Foto: AFHS)

Con un tierno video en la plataforma de TikTok, los conocidos actores confirmaron su romance.

Las reiteradas apariciones juntos y las interacciones cómplices en redes sociales ya habían despertado sospechas entre los seguidores. Desde hace semanas, los actores eran vinculados sentimentalmente, y cada nuevo contenido que compartían solo avivaba las especulaciones sobre un posible romance.

PUEDES VER: Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco y video es viral en redes

Exintegrante de 'Al fondo hay sitio' confirmó relación con conocido actor

Guadalupe Farfán captó la atención de los medios de comunicación tras publicar un video junto a Mathias Spitzer, con quien trabajó en la serie 'Al fondo hay sitio'. Como era de esperarse, el clip no pasó desapercibido y volvió a encender los rumores sobre una relación amorosa entre ambos artistas.

Tras despedirse de la producción televisiva, Farfán ha reforzado su presencia en plataformas como TikTok e Instagram. Fue precisamente en TikTok donde difundió el video junto a Spitzer. "Jaja, los rumores son ciertos, Mathias Spitzer", junto a un emoji de corazón, escribió la actriz. De esta manera confirmó su relación.

(Video: Guadalupe Farfán)

PUEDES VER: Nelly Rossinelli contó incómodo episodio que vivió en exclusiva playa: ¿qué sucedió?

Mathias Spitzer formó parte de 'Al fondo hay sitio' dando vida al doctor Vivas, personaje que mantuvo un vínculo románto con July Flores, rol interpretado por Guadalupe Farfán. Aunque la historia entre ambos no prosperó dentro de la ficción, su romance fuera de la televisión continuo.

En la sección de comentarios, el creador de contenido Mikele, amigo cercano de la actriz, dejó un mensaje irónico: "Me haré el sorprendido". Farfán no tardó en responderle entre risas: "Jajajajaja hace meses". Minutos después, él volvió a escribir: "Un aplauso para esta pareja que está enamorada", comentario que terminó confirmar la relación entre los actores.

 
&l

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Planeta Weekend' con DJ Gian

    Media noche - 2:00am

    La mejor música en inglés la encuentras en 'Planeta Weekend' los sábados y domingos de 12:00 a.m. a 2:00 a.m.

  • Música Continuada

    2:00am - 8:00am

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    8:00am - 11:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios