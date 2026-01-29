Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco y video es viral en redes

Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco en televisión nacional. (Foto: Captura América TV)

Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco frente a su hija y video es viral en redes sociales.

Pamela López y su hija mayor con Christian Cueva vienen participando en un concurso de 'Mande quien mande'. La aún esposa del futbolista se mostró emocionada por esta nueva etapa que atraviesa junto a su pequeña, quien ha demostrado tener muy buenas dotes para el baile.

En su última presentación, la dupla obtuvo uno de los puntajes más altos del programa; sin embargo, el momento se vio opacado por una confusión protagonizada por Laura Huarcayo. Más de un televidente quedó sorprendido y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco

La nueva conductora de 'Mande quien mande' se encontraba leyendo los puntajes otorgados por el jurado cuando, al referirse a Pamela López, mencionó por error el nombre de Pamela Franco. Pese a que la equivocación fue evidente, Laura Huarcayo no habría notado su grave desliz en ese momento.

(VIDEO: América TV)

A pesar de lo ocurrido, Pamela López se mostró sonriente y tranquila frente a las cámaras. Cabe recordar que, semanas atrás, Christian Cueva reveló que una de sus hijas le comentó que la cantante de cumbia solo estaría con él por interés económico.

En redes sociales, varios cibernautas consideraron que la confusión pudo haber generado incomodidad en la menor; sin embargo, hasta el momento Pamela López no se ha pronunciado al respecto. Por ello, todo indica que madre e hija continuarán participando en el concurso 'La dupla perfecta'.