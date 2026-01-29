Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco y video es viral en redes

Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco frente a su hija y video es viral en redes sociales.
Pamela López y su hija mayor con Christian Cueva vienen participando en un concurso de 'Mande quien mande'. La aún esposa del futbolista se mostró emocionada por esta nueva etapa que atraviesa junto a su pequeña, quien ha demostrado tener muy buenas dotes para el baile.
PUEDES VER: Jefferson Farfán vendió ropa del negocio de Xiomy en TikTok y dejó en 'shock' a seguidores
En su última presentación, la dupla obtuvo uno de los puntajes más altos del programa; sin embargo, el momento se vio opacado por una confusión protagonizada por Laura Huarcayo. Más de un televidente quedó sorprendido y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco
La nueva conductora de 'Mande quien mande' se encontraba leyendo los puntajes otorgados por el jurado cuando, al referirse a Pamela López, mencionó por error el nombre de Pamela Franco. Pese a que la equivocación fue evidente, Laura Huarcayo no habría notado su grave desliz en ese momento.
(VIDEO: América TV)
PUEDES VER: Nelly Rossinelli contó incómodo episodio que vivió en exclusiva playa: ¿qué sucedió?
A pesar de lo ocurrido, Pamela López se mostró sonriente y tranquila frente a las cámaras. Cabe recordar que, semanas atrás, Christian Cueva reveló que una de sus hijas le comentó que la cantante de cumbia solo estaría con él por interés económico.
En redes sociales, varios cibernautas consideraron que la confusión pudo haber generado incomodidad en la menor; sin embargo, hasta el momento Pamela López no se ha pronunciado al respecto. Por ello, todo indica que madre e hija continuarán participando en el concurso 'La dupla perfecta'.
Más de Espectáculos
-
Nelly Rossinelli contó incómodo episodio que vivió en exclusiva playa: ¿qué sucedió?
La influencer denunció de manera pública que en esta playa exclusiva trataban de manera diferente a su familia.
-
Jefferson Farfán vendió ropa del negocio de Xiomy en TikTok y dejó en 'shock' a seguidores
Jefferson Farfán sorprendió a miles de cibernautas al vender ropa a través de una transmisión en TikTok.
-
Suheyn Cipriani contó que lloró desconsoladamente cuando terminó con Macarius
Macarius reveló que su romance con Suheyn Cipriani no comenzó de la mejor manera, ya que él creyó que ella estaba jugando con sus sentimientos.
-
¿Dardos al pasado? Cueva menciona a exfutbolistas y enciende rumores de infidelidades
Christia Cueva incendió la redes sociales tras compartir un polémico mensaje y muchos aseguran que es una indirecta para Pamela López.