Isabella Ladera aseguró que no ocultó nada y que Hugo García sabía de la filtración de su video privado con Beéle

Isabella Ladera aseguró que ya está tomando acciones legales por difusión de video íntimo. Foto: Instagram

La influencer venezolana Isabella Ladera se pronunció nuevamente para aclarar lo ocurrido. Por su parte, Hugo García le dedicó unas palabras.

Tras pronunciarse en redes sociales y expresar su profundo enojo por la filtración de su video íntimo con Beéle, la influencer y modelo Isabella Ladera rechazó las versiones que indican que ella mismo filtró el video y señaló que su familia y su amigo Hugo García ya estaban enterados sobre la existencia de este material íntimo.

Isabella Ladera habló con su familia y Hugo García sobre su video íntimo

Según la modelo venezolana, recibió una advertencia de que un material suyo iba a difundirse públicamente. Ante esta noticia, tomó la decisión de preparar a su familia y también de contarle al exchico reality, con quien mantiene una buena amistad.

Isabella relató que en julio se enteró de esta complicada situación, la cual hoy la tiene muy afectada y que la llevó a anunciar que tomará acciones legales. “A mí se me puso en alerta en julio 9 de que esto pasaría”, escribió la modelo junto a la captura de una conversación con una persona.

De acuerdo con lo que mostró, fue esa persona quien le envió las imágenes íntimas con el cantante Beéle. Frente a ello, ella optó por informar a sus seres queridos, incluyendo a Hugo García, para que estuvieran al tanto de lo ocurrido.

“El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando, a ella, a mi familia y a Hugo”, detalló Isabella Ladera, junto a una fotografía en la que aparece conversando con su madre.



(Foto: Instagram)

¿Qué dijo Hugo García sobre filtración de video?

A través de un comentario en la publicación del comunicado de Isabella Ladera, Hugo García no dudó en expresarle su apoyo. “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, fue el mensaje del exintegrante de ‘Esto es guerra’ que recibió miles de likes de los seguidores de la influencer venezolana.

Por su parte, Isabella Ladera aseguró que ya está tomando acciones legales y recibe asesoría para continuar por las vías correspondientes. Recalcó que no se esconderá y que continuará con sus compromisos profesionales y personales.