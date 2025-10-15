Ex Miss Perú sorprendió a todos al anunciar que se convirtió en mamá

Camila Escribens fue Miss Perú 2023. Foto: Instagram

La modelo y exreina de belleza recibió las felicitaciones de Jessica Newton y sus miles de seguidores.

La ex Miss Perú Camila Escribens está viviendo una etapa muy especial en su vida, ya que recientemente se convirtió en mamá junto a su pareja, Allen Lazard, jugador de los New York Jets en la NFL. La modelo peruana compartió la noticia con mucha emoción, recibiendo miles de mensajes de cariño de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Camila publicó un tierno video en el que mostró por primera vez a su bebé y reveló su nombre: Capri Aurelia. En la descripción de su publicación también incluyó la fecha del nacimiento de su hija, ocurrido el 10 de octubre, día que marcará un antes y un después en su vida.

Por su parte, Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, no tardó en felicitarla y enviarle un mensaje lleno de amor. “Bendiciones para la nueva princesita”, escribió Newton en redes sociales, acompañando su mensaje con emojis de corazones.

Los seguidores de la modelo también se mostraron felices con la noticia. “Felicidades, Camiiii! Es lo más hermoso”, “Tan feliz por ustedes, se merecen todo lo bueno” y “Bienvenida, Capri”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes celebrando la llegada de la pequeña.



(Foto: Instagram)

¿Quién es Camila Escribens y su pareja Allen Lazard?

La modelo peruana Camila Escribens alcanzó gran reconocimiento tras ser coronada Miss Perú 2023 y representar con orgullo al país en el Miss Universo. Aunque en un inicio soñó con seguir una carrera deportiva, decidió cambiar de rumbo y enfocarse en su formación profesional, estudiando Negocios Internacionales en una universidad de Estados Unidos.

Por otro lado, su pareja, Allen Jamel Lazard, es un destacado jugador de fútbol americano. Actualmente forma parte de los New York Jets en la NFL, donde se desempeña como receptor, siendo uno de los deportistas más reconocidos del equipo por su talento y trayectoria.