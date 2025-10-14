Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación: así lo oficializaron en redes

El romance entre Hugo García e Isabella Ladera era un secreto a voces. Foto: Instagram

Tras varias semanas de especulaciones, Hugo García y la modelo venezolana decidieron ya no ocultarlo más.

Lo que empezó como simples rumores en redes sociales ahora es una historia de amor confirmada. El exintegrante de ‘Esto es guerra’ Hugo García y la influencer venezolana Isabella Ladera decidieron acabar con las especulaciones y demostrar que están en una relación amorosa.

Hugo García e Isabella Ladera muestra su amor en redes

Ambos dieron señales claras. Primero, Isabella Ladera respondió en Instagram a una pregunta que le hizo el mismo Hugo, dando pie a varias muestras de que su relación ya es real.

“¿Tienes novio? ¿Te puedo besar? Te extraño”, escribió Hugo García en su historia, y la influencer contestó con un triple “Sí”, un emoji con lágrimas y la frase “Te extraño con mi alma”.

Pocos minutos después, Hugo García comentó una publicación de Isabella Ladera que lo dijo todo: “Mi novia es increíble”. Así, entre mensajes y emojis, confirmaron lo que ya se intuía: su amor ahora se muestra sin miedo, con mucha naturalidad y cariño para que todos lo vean.



Hugo García e Isabella Ladera: un romance que era un secreto a voces

A pesar de que la madre de Hugo García señaló que su hijo solo tenía una relación de amistad con Isabella Ladera, los indicios de un romance eran cada vez más notorios. Fotos juntos, mensajes llenos de cariño y viajes compartidos empezaron a llamar la atención de sus seguidores.

Hugo García, famoso por su participación en realities de competencia y su amor por el deporte, y la modelo venezolana Isabella Ladera, influencer dedicada al estilo de vida y la moda, ya se mostraban en varias publicaciones juntos. Aun así, ninguno había confirmado qué tipo de relación tenían.