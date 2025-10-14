Gustavo Salcedo buscaría apropiarse de la fortuna de Maju Mantilla, según Janet Barboza

Janet Barboza asegura que Salcedo quiere quedarse con fortuna de Maju. Foto: captura YouTube

Según la conductora de ‘América Hoy’, Maju Mantilla sería la del dinero y la que obtuvo más fortuna durante su matrimonio con Gustavo Salcedo

Luego de las recientes declaraciones del abogado de Gustavo Salcedo, quien justificó sus cuestionadas formas de “rastrear” a Maju Mantilla —duplicando su celular y colocando localizadores—, la polémica tomó un nuevo rumbo. La conductora Janet Barboza expuso una teoría que cambiaría por completo la percepción del caso, al sugerir que detrás de todo existiría un conflicto económico entre el deportista y la exreina de belleza.

Janet Barboza afirma que hay intereses económicos en el conflicto de Mantilla y Salcedo

El tema volvió a ser comentado en el programa ‘América Hoy’, donde se abordó el enfrentamiento mediático entre Maju Mantilla y Salcedo. Como se recuerda, la exMiss Perú insinuó que podría demandar a su aún esposo, luego de que este insinuara una supuesta relación entre ella y Christian Rodríguez, exproductor de ‘Arriba Mi Gente’, a quien el deportista incluso habría agredido físicamente.

Aunque el abogado de Gustavo Salcedo afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia formal, las palabras de Janet Barboza encendieron las alarmas. Según la conductora, las verdaderas intenciones del deportista irían mucho más allá de un presunto daño emocional o una simple separación por infidelidad.

Barboza, quien fue cercana a la pareja durante años, reveló detalles poco conocidos sobre la situación económica de ambos. Aseguró que Maju Mantilla fue siempre quien más destacó profesional y económicamente dentro del matrimonio. “Maju siempre ha sido una mujer reservada con sus temas personales, creo que hay algo muy fuerte detrás de todo lo que está viviendo, que es el tema de los bienes, lo económico”, comentó la popular “Rulitos”.

Janet Barboza asegura que Salcedo quiere quedarse con fortuna de Maju

La conductora también señaló que Mantilla habría acumulado una fortuna considerable, muy por encima de los ingresos de Salcedo, lo que abriría una nueva línea de especulación sobre el conflicto. Según Barboza, las acciones del deportista podrían estar motivadas por intereses financieros más que por un verdadero resentimiento sentimental.

“Se viene un gran lío legal. Hasta donde se conoce, la del dinero es Maju. Hay hoteles y otras inversiones que han adquirido en el matrimonio y creo que él busca descalificarla para quedarse con parte de las propiedades”, advirtió la figura de América Televisión, dejando en evidencia la complejidad de la disputa.