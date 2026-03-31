Exintegrante de 'Esto es Guerra' es denunciado por fuerte delito y pasaría 20 años en la cárcel

Piero Arenas fue acusado de haber abusado sexualmente de una joven. (Foto: Esto es Guerra - Magaly TV La Firme)

El abogado de la denunciante aseguró que el caso involucra delitos graves y la pena de cárcel para el exchico reality será alta.

Piero Arenas, exintegrante de 'Esto es Guerra', ha captado la atención de los medios tras la denuncia de una joven de 19 años identificada como Marcela Sánchez, quien lo acusa de presunto abuso sexual.

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Según el testimonio de la denunciante, el hecho habría ocurrido luego de aceptar participar en una transmisión en la plataforma Kick, donde hubo consumo de alcohol. La joven aseguró que terminó en estado de vulnerabilidad y que el modelo se habría aprovechado de esa situación.

Piero Arenas fue denunciado por abuso sexual

Marcela Sánchez relató que al despertar se encontraba sin ropa y en estado de shock, lo que la llevó a buscar apoyo en sus amigas. Posteriormente, afirmó haber recibido videos y audios de lo ocurrido, los cuales, según su versión, habrían sido difundidos por el propio entorno del acusado.

Ante ello, la joven decidió viajar desde Iquitos a Lima para iniciar acciones legales. Su abogado sostuvo que el caso involucra delitos graves, entre ellos abuso sexual y la presunta difusión de material íntimo sin consentimiento, lo que podría implicar una severa sanción penal.

"El delito más grave tiene hasta 20 años de pena, y además hay una sumatoria por la difusión de contenido sexual sin consentimiento", explicó el profesional, quien también indicó que la joven se encontraba en estado de ebriedad e inconsciencia durante los hechos.

(Foto: Magaly TV La Firme)

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Por su parte, Piero Arenas se habría comunicado con la denunciante, generando indignación tras minimizar lo ocurrido. Mientras el caso continúa en investigación, la situación ha generado un fuerte debate en redes sociales y mantiene la atención pública sobre el desarrollo de las acciones legales.