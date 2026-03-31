Jesús Alzamora confirmó por primera vez que sí le fue infiel a su esposa María Paz en Colombia

Jesús Alzamora aseguró que su matrimonió se fortaleció pese a ampay. Foto: captura YouTube/Instagram

Luego de dos años del escándalo mediático que generó su ampay difundido por Magaly Medina, Jesús Alzamora rompió su silencio.

Casi dos años después de que el programa ‘Magaly TV, La Firme’ difundiera el ampay que lo mostró con otra mujer en Colombia en 2023, Jesús Alzamora decidió hablar públicamente sobre ese difícil momento. En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el actor y creador de contenido contó por primera vez cómo enfrentó la crisis con su esposa, María Paz Gonzales-Vigil.

¿Qué dijo Jesús Alzamora sobre la infidelidad a su esposa?

Durante la conversación, Leiva le preguntó directamente por la infidelidad. Alzamora reconoció su error, pero también resaltó el cariño y la conexión que tiene con su pareja. “Encuentro en ella un amor, una calma. Cuando conocí a Paz, había en ella una bondad, una benevolencia que hizo que yo me derrita ahí”, expresó, dejando en claro que asumió lo ocurrido sin evadir responsabilidades.

El también mago explicó que la situación se resolvió en privado mucho antes de hacerse pública. “Tuvimos una crisis familiar de la que mucha gente no se enteró. Yo cometí un error muy claro, gravísimo. Apenas lo hice, volví y se lo dije en su cara. Y le pedí perdón de rodillas como un perro. Nunca más”, aseguró, enfatizando que enfrentó las consecuencias desde el inicio.

Finalmente, Jesús Alzamora señaló que hubo otros factores y personas involucradas en este episodio, pero evitó dar más detalles. “La naturaleza de la crisis era una muy particular que yo no la voy a contar aquí porque involucra a otras personas, no es mi intención meterme y aparte porque no me quiero excusar, prefiero que me caiga a mí como debe ser y punto”, concluyó.



(Fuente: Vida y Milagros)

Alzamora aseguró que su matrimonió se fortaleció pese a ampay

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Jesús Alzamora afirmó que, pese a lo difícil de la situación, esta terminó fortaleciendo su relación. “Como todo fue manejado a puertas cerradas, mucho antes de que salga el chisme, eso hizo que nuestro matrimonio después de pasar ese tumbo tan duro fuera más fuerte”, comentó.

Además, el actor sorprendió al responder sobre la confianza en su matrimonio y aseguró que es total. “¿Tú crees que Paz realmente confía en ti? Sí, 100%, porque fue parte de la conversación”, señaló. También aclaró que el ampay, difundido en 2024, salió a la luz mucho tiempo después de lo ocurrido en 2023, y dejó entrever que conoce quiénes estuvieron involucrados en la filtración de esa información.