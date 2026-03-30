Hija de Manolo Rojas publicó conmovedora despedida tras fallecimiento del comediante

Hija de Manolo Rojas le dedicó emotivo post a su padre tras su fallecimiento. (Foto: Ruby Rojas Alayo/ Instagram)

Ruby Rojas Alayo, hija del querido comediante Manolo Rojas, le dedicó una emotiva despedida en sus redes sociales.

El fallecimiento de Manolo Rojas generó tristeza entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo peruano. El artista perdió la vida de manera repentina tras sufrir un infarto en su vivienda ubicada en La Victoria, dejando un inmenso vacío entre sus seres queridos.

La noticia no solo impactó a sus fans, sino también a su familia, que atraviesa un momento de dolor por su inesperada partida. Su legado en la comedia peruana y su cercanía con el público lo convirtieron en una figura muy querida.

Hijo de Manolo Rojas realizó emotivo post

En medio de este difícil momento, su hija Ruby Rojas Alayo le dedicó una emotiva despedida a través de su cuenta de Instagram. La joven compartió una fotografía junto a su padre, reflejando el cariño y la conexión que los unía.

"Te amo", fue el breve pero significativo mensaje que acompañó la publicación, la cual estuvo musicalizada con la canción 'Un besito más' de Jesse & Joy, generando emoción entre quienes vieron el post.

Diversas figuras del espectáculo también expresaron sus condolencias. Entre ellas, Leslie Moscoso, quien dejó un mensaje de apoyo en la publicación: "Mi más sentido pésame, muñeca", sumándose a las muestras de solidaridad.

(Foto: Ruby Rojas Alayo/ Instagram)

¿Cuántos hijos tuvo Manolo Rojas?

Manolo Rojas tuvo dos hijos, fruto de su relación con Marisol Alayo: Ruby y Manuel Rojas Alayo, quien siguió sus pasos en la comedia. Además, el recordado artista era abuelo de tres nietos: Lariza, Zoe y Antonio, quienes hoy también forman parte del legado familiar que deja tras su partida.