Mario Hart reveló que una conocida actriz peruana lo enamoró: ¿quién es la joven?

Mario Hart confesó que su crush fue la menor de las Cayo. (Foto: +QTV - América TV)

¡Inesperada confesión! Tras revelar que su matrimonio fue anulado, Mario Hart se animó a confesar que se enamoró de conocida actriz.

Mario Hart sorprendió en 'Sin +Q Decir' al confesar que se enamoró de una famosa actriz. Tras confirmar que su boda con Korina Rivadeneira fue anulada, el piloto dio detalles de su situación actual en el programa de María Pía Copello.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani es ampayada con empresario ligado a conocidas figuras de Chollywood

Mario Hart reveló que estuvo enamorado de conocida actriz peruana

El tema surgió cuando Israel Dreyfus recordó los rumores sobre un supuesto romance entre Hart y Paloma Fiuza en la época de 'Combate'. Dreyfus aseguró que la brasileña era el 'crush' de todos los competidores del reality.

Sin embargo, el piloto descartó a Paloma y prefirió revelar la identidad de su verdadero amor platónico. Aunque al inicio jugó al misterio dando pistas de la joven, terminó confesando que se trataba de la actriz Stephanie Cayo.

Ante la revelación, María Pía Copello recordó emocionada que el piloto ya le había hablado antes de este sentimiento. Asimismo, Israel Dreyfus respaldó su confesión acotando que la menor de las Cayo fue el amor imposible de muchos.

(Foto: +QTV)

Finalmente, Mario Hart admitió que nunca intentó que su excompañero Macs Cayo se la presentara porque ambos tenían pareja en ese momento. “Stephanie estaba con un amigo mío y yo estaba con Alejandra Baigorria”, sentenció sobre el motivo que lo frenó.