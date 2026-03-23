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Fabio Agostini le dio apasionado beso a Kunno en 'La Casa de los Famosos'

Lunes, 23 de marzo de 2026 11:22

Fabio Agostini le dio apasionado beso a Kunno. (Foto: Fabio Agostini/ Instagram - Kunno/ Instagram)

¡Chape galáctico! Fabio Agostini le dio un apasionado beso a Kunno y el video es viral en todas las redes sociales.

Fabio Agostini se está robando el show en la sexta temporada de 'La Casa de los Famosos'. Desde su ingreso, el español ha llamado la atención por su personalidad directa y su forma auténtica de convivir en la casa.

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Su espontaneidad y carisma no solo han marcado la convivencia, sino que también le han permitido ganarse el cariño del público latino. Con cada aparición, Fabio se gana el cariño del público y de sus compañeros.

Fabio y Kunno se dan apasionado beso en 'La Casa de los Famosos'

Gracias a su actitud y momentos virales, muchos ya lo consideran uno de los favoritos para ganar esta temporada. Su presencia ha sido clave para mantener el interés de los espectadores, consolidándolo como un participante fuerte dentro del programa.

Sin embargo, uno de los momentos que más sorprendió a los televidentes fue el inesperado beso con Kunno. La escena dejó en shock a varios televidentes y rápidamente se viralizó en redes.

El beso ocurrió luego de que Kunno le recordara una promesa que Fabio había hecho anteriormente. "Tú me prometiste que me ibas a dar un beso y no lo hiciste, entonces quiero mi beso", comentó el influencer.

(Foto: 'La Casa de los Famosos')

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Ante ello, Fabio decidió cumplir su palabra y sorprendió a todos al darle un beso, generando una de las escenas más comentadas de la temporada. Este tipo de momentos siguen posicionándolo como uno de los participantes más polémicos y entretenidos del reality.

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