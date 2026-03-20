Said Palao lloró al pedirle perdón a Alejandra Baigorria por ampay con mujeres en Argentina

Tras se ampayado, Said Palao le pidió perdón a su esposa Alejandra Baigorria. (Foto: Esto es guerra)

¡Rompió en llanto! Said Palao se mostró sumamente arrepentido por su comportamiento en Argentina, y aseguró que luchará por el amor de su esposa.

Said Palao habló por primera vez de las imágenes en las que aparece en un yate con mujeres en Argentina. El integrante de 'Esto es Guerra' decidió dar la cara tras el descargo de su esposa, Alejandra Baigorria, quien también se mostró afectada por la situación.

Said Palao le pide perdón a Alejandra Baigorria por su ampay

Visiblemente conmovido, el popular 'Samurai' no pudo contener las lágrimas al dirigirse a su esposa y familia. Durante su mensaje, pidió disculpas por haberlos involucrado en un escándalo mediático que ha afectado tanto su vida.

"Pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberla envuelto en todo esto. Ella no se merece todo lo que le está pasando. No se merece que yo la haya expuesto sobremanera", expresó, mostrando su arrepentimiento.

Said Palao también hizo un mea culpa y reconoció que no supo valorar el amor y la entrega que su esposa le ha brindado. Sus palabras reflejaron una autocrítica sobre sus actitudes dentro de la relación.

"Creo que yo, con las actitudes que he tenido, no he sabido valorar nada del amor, el cariño y la entrega que ella ha tenido hacia mí", añadió, dejando ver su intención de asumir responsabilidades por lo sucedido.

(Foto: Ric La Torre/ Esto es Guerra)

El chico reality se dirigió directamente a Alejandra Baigorria para prometerle que hará todo lo posible por recuperar su matrimonio. Sin embargo, también aseguró que respetará cualquier decisión que ella tome, priorizando su bienestar, incluso si eso implica estar separados.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!