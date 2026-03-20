¿Terminó su matrimonio? Alejandra Baigorria y Said Palao toman sorpresiva decisión tras ampay

Tras el ampay, los esposos decidieron dejar de usar sus anillos de matrimonio. (Foto: América TV)

Luego del ampay de Said con mujeres en un yate, los esposos tomaron una sorpresiva medida sobre el futuro de su matrimonio.

Tras el ampay de Said Palao con mujeres en Argentina, su matrimonio con Alejandra Baigorria ha captado la atención de diversos medios de comunicación. Ante ello, muchos seguidores de los esposos buscan conocer qué decisión tomará la empresaria tras la traición del chico reality.

Alejandra Baigorria y Said Palao toman inesperada medida tras ampay

En el programa 'Esto es Guerra', Said Palao se pronunció sobre el ampay que difundió 'Magaly TV La Firme'. El influencer rompió en llanto y aseguró que está sumamente arrepentido, además, aseguró que hará de todo para recuperar su matrimonio.

"Solo quiero decirle a mi esposa que voy a tratar de hacer todo lo posible por recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, me demore lo que me demore, siempre que me lo permita. Si ella me dice que no puede, que su felicidad no es conmigo, lo aceptaré", comentó Said.

Por su parte, Alejandra Baigorria aseguró que no sabe qué decisión tomará, ya que viene evaluando la situación. En medio de esta situación, ambos optaron por dejar de usar su anillo de matrimonio.

(FOTO: Esto es Guerra - Alejandra Baigorria)

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Esta medida generó sorpresa entre sus fans, quienes aseguran que Alejandra debería terminar su matrimonio. Sin embargo, otro grupo de seguidores asegura que podrían darse una oportunidad, ya que no es la primera vez que están involucrados en un tema de infidelidad.