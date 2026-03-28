Falleció Manolo Rojas, reconocido cómico peruano, a los 63 años

Manolo Rojas se consolidó como una de las figuras más queridas. Foto: Andina

El Perú está de luto. El reconocido humorista Manolo Rojas falleció está noche.

El mundo del espectáculo peruano se encuentra de luto tras la repentina muerte del reconocido humorista e imitador Manolo Rojas . El artista fue hallado sin vida dentro de su vehículo, estacionado frente a su vivienda, la noche de este viernes. De acuerdo con los primeros reportes, la causa del fallecimiento habría sido un ataque cardíaco, lo que ha generado gran conmoción entre sus seguidores y colegas.

Murió Manolo Rojas

Según informó América Noticias, el cuerpo del integrante del programa El Reventonazo de la Chola fue encontrado dentro de su camioneta en los exteriores de su domicilio, ubicado en la zona de Santa Catalina, en La Victoria. La noticia rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su tristeza por la partida del artista.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, familiares y allegados de Manolo Rojas protagonizaron desgarradoras escenas de dolor ante la inesperada pérdida del querido comediante, recordado por su trayectoria y su talento en la imitación.



(Fuente: América TV)

Trayectoria de Manolo Rojas

Manolo Rojas se consolidó como una de las figuras más queridas y representativas del humor en el Perú. A lo largo de su carrera, el artista pasó de presentarse como cómico ambulante a brillar en la televisión nacional, especialmente en el programa El Reventonazo de la Chola, donde logró conectarse con el público gracias a su carisma y talento, ganándose así el reconocimiento y afecto de miles de peruanos.

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