Tras ser captada con Said Palao, Alejandra Baigorria sorprendió con inesperada decisión

El matrimonio entre Said Palao y Alejandra Baigorria atraviesa un momento complicado. Foto: Instagram

Cansada del intenso foco mediático sobre su matrimonio con Said Palao, Alejandra Baigorria habría optado por tomar una medida radical.

Alejandra Baigorria volvió a estar en el centro de la polémica luego de aparecer junto a Said Palao en medio de rumores que ponen en duda su relación. La empresaria no pasó desapercibida y reaccionó tras difundirse las imágenes que generaron todo tipo de comentarios.

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró el momento en que ambos fueron vistos dentro de un mismo vehículo. Esta escena despertó varias interrogantes, sobre todo por el contexto reciente que involucra al llamado chico reality luego del ampay que protagonizó en Argentina.

¿Cuál fue la radical decisión de Alejandra Baigorria?

En medio de esta situación y las especulaciones sobre una posible infidelidad, Alejandra Baigorria sorprendió al tomar una decisión radical que llamó la atención de sus seguidores. Su accionar se dio justo cuando aumentaban los cuestionamientos hacia su relación con Said.

La conocida ‘Rubia de Gamarra’ compartió en Instagram una imagen desde un avión, donde también mostró sus exclusivas carteras. Más tarde, se reveló que la empresaria viajó a Estados Unidos, teniendo como destino la ciudad de Miami.



(Foto: Instagram)

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¿Said Palao le fue infiel a Alejandra Baigorria?

El matrimonio entre Said Palao y Alejandra Baigorria atraviesa un momento complicado tras el ampay del chico reality en Argentina, donde fue visto junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi. Cuando parecía que la polémica ya había terminado, Onelia Molina volvió a encender la controversia al revelar detalles sobre el supuesto comportamiento de este grupo durante sus viajes.

Según contó Molina, en esta ocasión el viaje habría sido a Colombia, donde Said Palao estuvo acompañado por Mario Irivarren, Patricio Parodi, Hugo García, Austin Palao, Francho Sierralta y Diego Rodríguez. Estas declaraciones fueron difundidas en el programa de Magaly Medina. “En el Airbnb pasaron cosas y la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”, afirmó Onelia ante un reportero.