Yiddá Eslava se desmayó durante la transmisión en vivo de 'La Granja Vip' y generó preocupación

Yiddá se desmayó en plena transmisión en YouTube y generó preocupación en fans. (Foto: La Granja Vip)

El ingreso de Jesús Barco generó una fuerte pelea entre los integrantes. Tras ello, Yiddá Eslava se desmayó repentinamente y alarmó a todos sus compañeros.

Yiddá Eslava generó gran preocupación tras desmayarse durante la transmisión en vivo de 'La Granja VIP, que se emite las 24 horas a través de YouTube. El incidente ocurrió la madrugada del 27 de marzo y quedó registrado por las cámaras del programa.

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El momento fue captado en vivo, lo que provocó alarma inmediata entre los participantes. "¡Ayuden, por favor!", se escuchó gritar a uno de ellos segundos antes de que la transmisión fuera interrumpida, aumentando la incertidumbre entre los seguidores del reality.

Yiddá Eslava se desmayó en 'La Granja Vip'

El desmayo ocurrió mientras Yiddá compartía en la cocina junto a Shirley Arica y Miguel Vergara, mientras otros participantes conversaban en el lugar sobre la

En un momento, Miguel Vergara la tomó del brazo para dirigirse hacia la sala, pero al avanzar unos pasos, la actriz se desvaneció en la puerta y cayó al suelo. De inmediato, varios compañeros acudieron a auxiliarla, entre ellos Jesús Barco, Renato Rossini Jr., Diego Chávarri y Melissa Klug.

La situación generó momentos de tensión dentro del reality, lo que llevó a que la transmisión en vivo fuera cortada de forma abrupta. En su lugar, apareció un mensaje indicando que se trataba de un "pequeño desorden", mientras la producción intentaba manejar la emergencia.

(Video: La Granja Vip)

El programa 'La Granja Vip' dio a conocer que Yiddá Eslava está internada y en constante evaluación. Además, aseguró que la actriz se encuentra estable, pero debe mantenerse en reposo absoluto.