Familia de Laura Spoya revelan cómo se encuentra la modelo tras sufrir aparatoso accidente

Familiares de Laura Spoya emitieron un comunicado sobre la salud de la modelo. (Foto: Laura Spoya/ Instagram)

Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente automovilístico y su familia brindó detalles de su estado de salud.

Laura Spoya tuvo un fuerte accidente automovilístico el jueves 12 de enero a las 3:00 a.m. aproximadamente. La noticia generó preocupación entre sus familiares y amigos, quienes buscan conocer cuál es el estado de salud de la integrante de 'La Manada'.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Spoya tras accidente de tránsito?

Mediante las redes sociales oficiales de la modelo, la familia de Laura Spoya reveló que le están realizando diversos estudios médicos a la influencer. Además, agradecieron las muestras de cariño y preocupación, así ella.

(Foto: Laura Spoya/ Instagram)

"Queremos contarles que a Lau le están realizando los estudios correspondientes para poder evaluar todo con detalles y seguir las indicaciones médicas necesarias", indica la primera parte del comunicado.

"Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar. De verdad significa muchísimo para ella", puntualiza la parte final del mensaje.

Laura Spoya sufrió grave accidente de tránsito en Surco

El accidente ocurrió en la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10, en la intersección con la avenida La Encalada, un sector caracterizado por sus curvas cerradas y el flujo constante de vehículos, incluso durante la noche.

Laura Spoya, conductora de ‘La Manada’, manejaba una camioneta negra que quedó con serios daños en la parte delantera tras el impacto. A raíz del choque, las bolsas de aire se desplegaron de inmediato, lo que habría ayudado a prevenir heridas de mayor consideración.