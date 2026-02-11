Yaco Eskenazi explicó por qué volvió a trabajar con Ethel Pozo y qué opinó Natalie Vértiz

El ex chico reality habló sobre su reencuentro con Ethel Pozo. Foto: captura YouTube/Instagram

¿Natalie Vértiz se molestó? Yaco Eskenazi se sinceró tras volver a trabajar junto a Ethel Pozo.

Yaco Eskenazi regresará a la televisión con la conducción del reality ‘La Granja’ por Panamericana Televisión. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que nuevamente trabajará con Ethel Pozo, con quien había roto su amistad tras las diferencias que ella tuvo con su esposa, Natalie Vértiz. Ante ello, el exintegrante de “Esto es guerra” explicó por qué aceptó trabajar otra vez con la hija de Gisela Valcárcel y qué opina la madre de sus hijos al respecto.

¿Por qué Yaco volvió a trabajar con Ethel?

En la más reciente transmisión de su programa de YouTube ‘Yaco y El Loco’, el ex chico reality habló sobre su reencuentro con Ethel Pozo y sorprendió al contar que uno de los motivos por los que aceptó conducir el espacio fue intentar recuperar la amistad que se había quebrado hace dos años.

“Una de las cosas por las que acepté (estar en el programa) y conversé, me voy a poner un poco feeling… iba hacer que una amistad que se había roto tontamente se junte. Ethel ha sido mi amiga cinco o seis años y por una desafortunada confusión tuvimos una discusión”, comentó, mostrando su lado más sincero.

El también ex capitán de Los Leones reconoció que le afectó mucho distanciarse de Ethel por una situación que considera sin importancia, ya que la apreciaba bastante. “Trabajé seis años con ella, hemos compartido, conozco a sus hijas, a su esposo que es amigo mío mucho antes que ella. Sí me daba mucha pena y durante dos años yo tuve que mantener silencio porque yo no me iba a meter con nadie”, afirmó, asegurando que finalmente conversaron y lograron superar sus diferencias.



¿Qué dijo Natalie Vértiz tras amiste de Yaco y Ethel?

Tras revelar las razones de su amiste con Ethel Pozo, el Loco Wagner decidió incomodar a Yaco Eskenazi al preguntarle qué pensaba Natalie Vértiz sobre este acercamiento. Cabe recordar que el distanciamiento se habría originado por unas indirectas entre la modelo y la conductora tras un viaje a Disney.

Ante ello, Yaco fue claro al explicar la postura de su esposa: “Nada, Natalie me dijo qué paja, habla con ella. Algo que he aprendido es que cuando la vida a veces nos golpea con temas de salud, con cosas de nuestra familia difíciles de superar, te das cuenta de que no hay nada más importante que estar en paz y que no es necesario pelear con nadie”, expresó, dejando en evidencia que cuenta con el respaldo de Natalie para trabajar junto a Ethel Pozo.