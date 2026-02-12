Laura Spoya es internada tras sufrir aparatoso accidente vehicular

Laura Spoya sufrió un grave accidente automovilístico en el distrito de Surco.

Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente de tránsito durante la madrugada de este jueves 12 de febrero en Surco. La modelo perdió el control de su camioneta e impactó contra un muro, lo que obligó a su traslado de emergencia a una clínica del distrito.

El accidente se registró alrededor de las 3:30 a. m. en la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10, en el cruce con la avenida La Encalada. Se trata de una zona conocida por sus curvas pronunciadas y el constante tránsito vehicular, incluso en horarios nocturnos.

Spoya, integrante de 'La Manada', conducía una camioneta negra que terminó con severos daños en la parte frontal tras el fuerte impacto. Producto del choque, las bolsas de aire se activaron de inmediato, lo que habría contribuido a evitar lesiones de gravedad en la modelo.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú y miembros del Cuerpo General de Bomberos, quienes brindaron auxilio a la conductora. Posteriormente, fue trasladada a una clínica cercana para recibir atención especializada.

Si bien no se han brindado detalles específicos sobre su estado de salud, se confirmó que Laura Spoya permanece bajo observación médica. Sus familiares y allegados se mantienen a la espera de su evolución.

De acuerdo con el parte policial preliminar, las causas del accidente aún se encuentran en investigación. No se descartan hipótesis como una posible falla mecánica, fatiga al volante o incluso la influencia del consumo de alcohol, por lo que las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.